السيد أسعد يقص شريط افتتاح مصنع البولي أكريلاميد في "ريسوت الصناعية".. غدا

الرؤية - نجلاء عبدالعال

يَرْعَى صاحبُ السُّمو السيِّد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، احتفالَ شركة "زي إل" للاستخلاص المعزِّز للنفط، بافتتاح أول مصنع للبولي أكريلاميد، والذي تم إنشاؤه في منطقة ريسوت الصناعية بمحافظة ظفار.

وقال صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد -ممثلا عن الشركة- إنَّ المصنعَ يستخدم أحدث التقنيات في صناعة الجزيئات المتعددة والمعروفة باسم "البولي أكريلاميد" أو البوليمر، والتي تستخدم في عمليات حقن آبار النفط، وبلغت تكلفة إنشاء المصنع حوالي 20 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن المصنع يغطى مساحة 33 ألف متر مربع، وتبلغ القدرة الإنتاجية له في المرحلة الأولى حوالي 15 ألف طن سنويا، على أن ترتفع لتصل إلى 70 ألف طن في المراحل المقبلة. وأضاف سموه أن الإنتاج سيغطي السوق المحلي إضافة إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وتُعدُّ شركة تنمية نفط عُمان أبرز موردي هذا المنتج في المرحلة الحالية، وتستخدم حاليا لزيادة إنتاج بعض حقول النفط. وشركة "زي.إل" هي شركة قطاع خاص، باستثمار مشترك بين عُمانيين وغير عُمانيين. وتستثمر في السلطنة في مجال البتروكيماويات والاستخلاص المعزز للنفط، ويعد هذا المصنع أول مصنع قطاع خاص ينتج مادة البولي أكريلاميد في السلطنة.