17.1 مليار ريال عرض النقد الواسع

مسقط - العمانية

تُشير بيانات المسح النقدي في نهاية مارس 2019 إلى انخفاض عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 3.3 بالمائة، مقارنة مع مارس 2018، ليصل إلى حوالي 5 مليارات ريال عماني.

أما شبه النقد -الذي يتكوَّن من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك إضافة لحسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي- فقد شهد نموًّا بنسبة 7.5 بالمائة خلال الفترة نفسها. وانعكاسا لهذه التطورات ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع -الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد- بنسبة 4 بالمائة ليصل إلى حوالي 17.1 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2019.

وفيما يخص بعض التطورات على هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التقليدية، أوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أنها شهدتْ ارتفاعا انعكاسا بشكل رئيسي للأنماط السائدة في الولايات المتحدة في ظل نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني مقابل الدولار الأمريكي. وضمن هذا السياق، ارتفع المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع بالريال العماني إلى 890ر1 بالمائة في مارس 2019، مُقارنة مع 644ر1 بالمائة في مارس 2018، بينما ارتفع نظيره على القروض بالريال العماني إلى 348ر5 بالمائة، مقارنة مع 161ر5 بالمائة خلال الفترة ذاتها. وشهد سعر الفائدة على الاقراض بالريال العماني في سوق ما بين البنوك المحلية لليلة واحدة ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 581ر2 بالمائة في مارس 2019 مقارنة مع 330ر1 بالمائة في مارس 2018. أما متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء والتي يستخدمها البنك المركزي العماني لضخ السيولة عند الحاجة، فقد وصل إلى 989ر2 بالمائة سنويا خلال مارس 2019.