والي "المزيونة" يطلع على سير الأعمال في المحطة الواحدة بالمنطقة الحرة

المزيونة - الرؤية

زار سعادة الشيخ بخيت بن سالم المعشني، والي ولاية المزيونة، المنطقة الحرة بالمزيونة، التي تجري إدارتها وتشغيلها من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في المرحلة الحالية والتحديات التي قد تواجه المستثمرين، وبحث آلية تحسين الخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الولاية.

وأوضح سعيد بن عبدالله البلوشي، القائم بأعمال مدير عام المنطقة أنَّ هناك مجموعة واسعة من الحوافز والتسهيلات التي تتميز بها المنطقة الحرة بالمزيونة كالإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عامًا، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين 100%، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة، أما الحوافز فهي خاصة بالمنطقة ومنها سهولة وصول الأفراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشيرة عمل، والقرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر.

وأضاف البلوشي أن نسبة نمو حركة البضائع في المنطقة خلال الثلث الأول من عام 2019 بلغت 100% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018، حيث ارتفع مجموع أوزان البضاعة الداخلة إلى المنطقة في هذه الفترة من العام 2019 إلى 86,935 طن مقارنة بـ 42,440 طن في الفترة ذاتها من العام 2018.

كما زار سعادة الشيخ بخيت المعشني، والي المزيونة، المحطة الواحدة في المنطقة، واطلع على سير الأعمال والمشاريع فيها، كما زار مشروع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة، ويشمل إنشاء الطرق والخدمات الملحقة به وإمداد الكهرباء للوحدات الصناعية القائمة، مشيدا سعادته بالجهود المبذولة والتطور الملحوظ والقائم في المشاريع والخدمات التي تشكل قيمة مضافة للولاية بصورة خاصة والسلطنة بصورة عامة.