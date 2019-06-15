الجابري يدعو شركة بناء السفن الروسية للاستثمار في الدقم .. ويبحث التعاون مع المؤسسات التمويلية في موسكو

مسقط - الرؤية

عقد معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) عددا من اللقاءات مع المؤسسات الحكومية والشركات الروسية بهدف استقطابها للاستثمار في السلطنة بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص وذلك ضمن الحملة الترويجية للدقم في العاصمة الروسية موسكو.

والتقى معاليه بمعالي أليكسي رحمانوف (Alexey Rakhmanov) رئيس شركة بناء السفن المتحدة الروسية، وقدم معالي يحيى بن سعيد الجابري خلال اللقاء للمسؤول الروسي نبذة عن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإمكانياتها ومشاريع البنية الأساسية المتوفرة بها وخاصة ميناء الدقم متعدد الأغراض ومشاريع الصناعات الثقيلة الحالية والمستقبلية بالمنطقة.

ووجه معاليه خلال اللقاء الدعوة إلى رئيس شركة بناء السفن المتحدة الروسية للاستثمار في السلطنة بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص، مؤكدا أن الهيئة ستقدم مختلف التسهيلات التي تحتاج إليها الشركة الروسية العملاقة للاستثمار في الدقم.

وتعد شركة بناء السفن المتحدة الروسية أكبر شركة لبناء السفن في روسيا تشمل حوالي 40 حوضاً لبناء السفن مع مكاتب للتصميم وساحات لإصلاح السفن؛ وتأسست الشركة التي يعمل فيها أكثر من 95 ألف عامل في عام 2007.

وبحث معالي يحيى بن سعيد الجابري فرص التعاون مع الصندوق الروسي للاستثمار (RDIF) وهو الصندوق السيادي الروسي الذي يخصص 20% من استثماراته لمشاريع خارج روسيا، وقدم معاليه للمسؤولين في الصندوق نبذة عن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمشاريع القائمة فيها والبيئة الاستثمارية بالمنطقة والحوافز التي تقدمها هيئة المنطقة الاقتصادية وإمكانيات المنطقة ومقومات نجاحها.

وأكد معاليه خلال اللقاء حرص الهيئة على زيادة الاستثمارات في الدقم واستقطاب الشركات الروسية للاستثمار فيها، مستعرضا مجموعة من المشاريع التي يتم تنفيذها بالمنطقة كمصفاة الدقم والمدينة الصناعية الصينية ومشروع الهند الصغيرة والعديد من المشاريع الأخرى.

ومن جهته قدم تاجير سيتديكوف (Tagir Sitdekov) النائب الأول لرئيس الصندوق لمحة عن الصندوق واستثماراته داخل روسيا وخارجها، مشيرا إلى أن للصندوق استثمارات مشتركة في روسيا بالتعاون مع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد سيتديكوف خلال اللقاء استعداد الصندوق لتمويل مشروعات روسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

والتقى معالي يحيى بن سعيد الجابري بعدد من المسؤولين في مجموعة بنك VTB التي تتألف من أكثر من 20 مؤسسة ائتمان وشركات مالية تعمل على تسهيل الشراكات الدولية وتشجيع الشركات الروسية على الاستثمار الخارجي.

وبحث اللقاء الفرص الاستثمارية التي يُمكن للبنك تمويلها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وقدم معالي يحيى بن سعيد الجابري للمسؤولين في مجموعة بنك VTB فكرة عن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمشاريع الحالية والمستقبلية بها، وحثَّ معاليه خلال اللقاء المجموعة المالية الروسية على المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية بالمنطقة.

وشهدت الحملة الترويجية للدقم في العاصمة الروسية موسكو اهتماماً جيدًا من الشركات الروسية التي حضرت ندوة "استثمر في الدقم" وعبرت خلال اللقاءات الثنائية مع ممثلي الشركات العمانية العاملة في الدقم عن رغبتها بالتعرف على السوق العمانية وما تقدمه من فرص استثمارية.

وتأتي الحملة ضمن سعي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لاستكشاف السوق الروسية وتقديم الدقم إلى مجتمع الأعمال الروسي باعتبارها منطقة واعدة تقدم فرصًا استثمارية جيدة للشركات الروسية.

وقد انطلقت الحملة الترويجية للدقم في العاصمة الروسية موسكو بحضور السيناتور موسى شيليف السيناتور في المجلس الفيدرالي الروسي، وسعادة يوسف بن عيسى الزدجالي سفير السلطنة لدى روسيا الاتحادية، وإليا بانتيليف نائب الرئيس لشؤون التسويق في شركة بناء السفن الروسية، وستولياروف سيرجي أليكسييفيتش نائب المدير العام للتطوير بشركة سكك الحديد الروسية، وفلاديمير كونوفالوف الرئيس التنفيذي لمجموعة روسنانو التي تعمل في مشاريع تقنية النانو، وحوالي 20 رئيسا تنفيذيا إضافة إلى ممثلين لنحو 60 شركة أخرى تعمل في قطاعات الصناعة والسياحة والبتروكيماويات.

وأكد معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن الحملة الترويجية تأتي في ظل توجه البلدين الصديقين إلى تقوية علاقاتهما الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للشركات الروسية التي ترغب بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مؤكدًا أنَّ الحملة التي تعد الأولى من نوعها في روسيا تأتي في ظل الطلب الملحوظ من الشركات الروسية لاستكشاف السلطنة بوصفها دولة واعدة والدقم بوصفها منطقة اقتصادية خاصة؛ لتكون مركزاً مثالياً لها للتوسع في أعمالها.

وتأتي الحملة الترويجية في روسيا في ظل سعي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لاستقطاب الشركات الروسية الكبرى للاستثمار في المنطقة، وفي ظل الإقبال الذي تشهده الدقم للاستثمار من قبل عدد من الشركات من مختلف دول العالم، وتعد الحملة الترويجية في روسيا الحملة الثانية للدقم خارج السلطنة خلال العام الجاري بعد الحملة التي تم تنظيمها في العاصمة الهندية دلهي في يناير الماضي.

وقال معالي يحيى بن سعيد الجابري في كلمته في مستهل الندوة التي تمَّ تنظيمها في موسكو إن هناك العديد من المبادرات التي طرحتها السلطنة لتسهيل فرص التبادل التجاري بين السلطنة وروسيا مثل خدمة التأشيرة الإلكترونية (E Visa) وقيام الطيران العماني بتسيير رحلات مباشرة بين مسقط وموسكو، مثمنا معاليه الدعمَ المتواصل الذي تقدمه الجهات المختصة في روسيا لهذه الأنشطة والمُبادرات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين من كلا البلدين، والملتقيات العديدة التي أُقيمت في السلطنة وروسيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتطرق معاليه إلى أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باعتبارها واحدة من الإستراتيجيات الوطنية الرئيسية للتنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على النمو، وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة بين مختلف محافظات السلطنة، مؤكدا معاليه أن الموقع الاستراتيجي للدقم مقرونا بالاستقرار السياسي الذي تنعم به السلطنة يؤهلان البلاد لتكون مركزا رئيسيا للتجارة والصناعة في المنطقة. ونوه معاليه بالمزايا الأخرى المتوفرة بالدقم كقربها من الأسواق الآسيوية والأفريقية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أنها عوامل تحفيز وجذب رئيسية للمستثمرين من أنحاء العالم لإقامة أعمالهم الاستثمارية في منطقة الدقم.

ووجه معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في ختام كلمته الدعوة للشركات الروسية للاستثمار في الدقم، مؤكدا أنَّ المنطقة تتوفر بها بنية أساسية جيدة ومشجعة للاستثمار كميناء الدقم متعدد الأغراض والحوض الجاف لإصلاح وصيانة السفن ومطار الدقم وغيرها من البنى الأساسية الأخرى، إضافة إلى التشريعات المشجعة للاستثمار التي تبنتها الهيئة، داعيا رجال الأعمال في روسيا إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة بالسلطنة بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص.

وشهدت ندوة "استثمر في الدقم" عددا من العروض المرئية من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وشركة ميناء الدقم، وشركة عمان للحوض الجاف، وشركة النفط العمانية، واستعرض مقدمو العروض المرئية المشاريع والخدمات المتوفرة بالدقم وإمكانيات المنطقة وما يمكن أن تقدمه من فرص استثمارية للشركات الروسية.

وعقد ممثلو (إثراء) وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة ميناء الدقم وشركة عمان للحوض الجاف وشركة ميناء الدقم وشركة محاجر الدقم عقب الندوة لقاءات ثنائية مع ممثلي الشركات الروسية لاطلاعها بشكل مفصّل على فرص الاستثمار المتوفرة في القطاعات التي تعمل فيها.