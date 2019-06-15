"التوجيه المهني" يطلق برنامج "خبرات العمل" لطلاب المدارس .. اليوم

مسقط - الرؤية

ينطلق صباح اليوم الأحد البرنامج التدريبي خبرات العمل الذي ينفذه المركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، والشركة العمانية لنقل الكهرباء "نماء".

ويهدف البرنامج في نسخته الثانية إلى غرس ثقافة العمل والتعرف على كل الأدوار الوظيفية المنوطة داخل أي مؤسسة. أيضًا أهمية تدريب الطلبة على المهارات العملية في سن مبكرة لتكوين خبرات عملية فاعلة ذات أثر ملموس في الممارسات الحياتية للطلبة، وتحديد مساراتهم العلمية والعملية وربطهم ببيئة العمل وفهم الدور الذي سيقومون به بعد تخرجهم. ويقوم البرنامج على أساس إلحاق وتدريب عدد من طلبة المدارس بالمحافظات التعليمية في المؤسسات الحكومية والخاصة (المتعاونة في تنفيذ البرنامج) خلال فترة الإجازة الصيفية بحيث يتم تدريبهم على المهن والوظائف المتوفرة في تلك المؤسسات لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين لاكتساب مجموعة من المهارات والاتجاهات الإيجابية نحو تلك المهن. وفي نهاية البرنامج يتم منح الطلبة الملتحقين شهادة مشاركة في البرنامج تقدم من قبل الشركة أو المؤسسة المستضيفة للمشارك. لذا يستدعي البرنامج تواصلا على مستوى عالٍ بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التي ترحب بالمقترح من خلال عملية منظمة بإجراءات عملية واضحة تتضح في تفاصيل مقترح البرنامج.

ويهدف برنامج خبرات العمل الى إكساب الطلبة مجموعة من المهارات المطلوبة في سوق العمل العماني، وتدريبهم على المهارات المهنية التي تساعدهم في بناء مسارهم الوظيفي، وتأهيلهم للحياة العملية لمواكبة تغيرات سوق العمل، وأخيراً تمكين الطلبة وتعزيز دورهم في بناء المجتمع والمساهمة في إيجاد فرص عمل لهم.