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"رؤية 2040" يستعرض مشاريع وأفكار "منصة الشباب"

السبت 15 يونيو 2019 07:15 م بتوقيت مسقط

"رؤية 2040" يستعرض مشاريع وأفكار "منصة الشباب"

 

مسقط - العمانية

نظم مكتب رؤية عمان 2040 أمس فعالية حول استعراض مشاريع وأفكار منصة الشباب لهذا العام، بقاعة فندق كروان بلازا بمدينة العرفان بولاية السيب.

وقال زهران بن سيف الهنائي مدير منصة مشاريع الشباب برؤية عمان 2040 إن منصة الشباب واحدة من أبرز الفعاليات الشبابية المصاحبة لمؤتمر عمان 2040، والتي ساهمت في إشراك الشباب في بناء عمان من خلال توفير الفرصة لهم لخلق الحلول المبتكرة باستخدام منهجية الابتكار المفتوح، وبدورها ستساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة. وأضاف أن هذه المنصة في مرحلتها الثانية تضم قرابة 400 مشارك ومشاركة من مختلف الفئات العمرية ما بين 18 و29 سنة، وتمت في هذه التجربة مشاركة العمانيين المبتعثين في أمريكا، هولندا و نيوزيلندا وبمشاركة 63 فريقا من مختلف المجالات مقسمين إلى 13 مجالا من مختلف العلوم.

واشتملت الفعالية على محاضرة بعنوان "تحديات القائد في عصر الطفرة التكنولوجية" ألقاها المحاضر الدولي  خالد المحروقي رئيس إدارة المشاريع بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، تحدث فيها عن أهمية انتقاء المشاريع ذات الجودة العالية وأهمية الاستفادة منها لدى رواد الأعمال والمستثمرين بأي دولة خليجية، كما تطرق إلى نوعية الصفات التي يجب أن تكون في القائد الناجح لأفكار منصة الشباب. بعد ذلك بدأت عملية تحكيم وتقييم المشاريع والأفكار لمنصة الشباب من خلال ثلاث لجان تحكيمية.

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