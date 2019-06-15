نادي الرستاق يشارك في منافسات الشطرنج على مستوى السلطنة

الرستاق - طالب المقبالي

يشارك نادي الرستاق في الفترة من 13- 16 يونيو الجاري أندية السلطنة في منافسات لعبة الشطرنج؛ حيث بدأ النادي جولته الأولى والثانية بفوزه على نادي صحار والبشائر وفي اليوم الثاني لعب مع أهلى سداب ونادي سمائل، حيث تغلب على الثاني وأخفق مع الاول.

واستعد النادي لهذه البطولة في وقت قصير بالتعاون مع المدرب سليمان الغافري المشرف على اللعبة في الولاية والكابتن عامر الغافري. ويضم فريق النادي حسام الصالحي للفئة العمرية الأقل من ثماني سنوات، وحسام الغافري للفئة العمرية الأقل من عشر سنوات، والحسن العبري للفئة العمرية الاقل من إثنا عشر عاماً، ومحمد المسقري للفئة العمرية الأقل من أربعة عشر عاماً، والخطاب الغافري للفئة العمرية الأقل من ستة عشر عاماً.

ويحتل النادي المراكز الأولى حتى الآن، ما يدعم حظوظه في الحصول على مركز متقدم. ومن المقرر اختتام المنافسات اليوم الأحد في مجمع السلطان قابوس بولاية بوشر.