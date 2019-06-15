سر تأجيل إطلاق هاتف هواوي القابل للطي

أرجأت شركة هواوي إطلاق هاتفها الذكي الجديد القابل للطي المعروف بـ "مايت إكس" إلى سبتمبر المقبل بعد أن كان من المقرر إطلاقه هذا الصيف.

وقالت الشركة الصينية العملاقة إنها أجلت طرح هذا الإصدار في الأسواق من أجل إجراء المزيد من الاختبارات عقب تقارير عن عيوب في شاشة هاتف سامسونج جالاكسي فولد القابل للطي.

وكشفت الشركتان النقاب عن الهواتف القابلة للطي في فبراير الماضي، لكن هواوي أكدت أنها تريد أن تكون أكثر "حرصا".

في المقابل، لم تحدد شركة سامسونج لتكنولوجيا الاتصالات موعدا لإطلاق الإصدار القابل للطي من هواتفها الذكية.

لكن هواوي أكدت لبي بي سي إن إصدارها القابل للطي من الهواتف الذكية يتوقع أن يُطرح في الأسواق في سبتمبر المقبل، وهي النسخة التي تحمل اسم مايت إكس.

وقال بن وود، من شركة سي سي إس إنسايت: "كنا دائما نتوقع أن يطرح مايت إكس بعد سامسونغ جالاكسي فولد، لكن المشكلات التي واجهت الشركة الكورية للهواتف منحت هواوي متنفسا".

وأضاف: "ولا شك أن هواوي سوف تتعلم أخطاء سامسونغ - وفي ضوء المزيد من المراجعة والفحص لطراز مايت إكس - من الأفضل لهواوي أن تتأكد من تغطية كافة الاحتمالات".

كما ألغت هواوي إطلاق جهاز كمبيوتر (لابتوب) هذا الأسبوع بسبب إدراجها في قائمة سوداء تجارية أمريكية.

وتواجه الشركة الصينية العملاقة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات اتهامات بالاحتيال المصرفي للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، وتعطيل العدالة، وغيرها من الاتهامات التي تتضمن انتهاكات أخرى، لكن هواوي تنفي التورط في أية مخالفات.