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تعرف على عقوبة عدم إفساح الطريق للمواكب الرسمية في أبوظبي

السبت 15 يونيو 2019 04:40 م بتوقيت مسقط

تعرف على عقوبة عدم إفساح الطريق للمواكب الرسمية في أبوظبي

 

أبوظبي – الوكالات

أكدت شرطة أبوظبي على أهمية نشر ثقافة إعطاء أفضلية الطريق للمواكب الرسمية إنطلاقاً من أهمية احترام وترسيخ القيم والهوية الوطنية والتي تعكس صورة حضارية للزائرين .

ولفتت شرطة أبوظبي في بيان صحفي حصل 24 على نسخة منه، إلى أهمية إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة لتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحوادث محذرة من إعاقة حركة سيارات الطوارئ والإسعاف حيث يعتبر ذلك سلوكاً سلبياً يتسبب في تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين و يؤدي إلى تأخير سرعة الاستجابة ويعيق عمل طواقم الإسعاف على نحو يزيد من مضاعفات الإصابات ،التي تحتاج إلى تدخل في فترة زمنية محددة.

وحثت الجمهور بخمس لغات على التعاون مع الشرطة وخصوصاً خلال وقوع الحوادث بعدم التجمهر، لتتمكن طواقم الإسعاف من تقديم خدماتها الإنسانية، حفاظاً على سلامة الجميع.

يذكر أن مخالفة عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية الغرامة 1000 درهم و6 نقاط مرورية .

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