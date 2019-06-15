تزايد فرص تلاشي الإعصار المداري في بحر العرب

مسقط - الرؤية

أظهرت الصور الجوية وصور الأقمار الاصطناعية، تحرك الإعصار "فايو" في شرق بحر العرب ببطء نحو الغرب والشمال الغربي بالقرب من السواحل الغربية الهندية، وتتزايد فرص تلاشيه بسبب الجفاف.

وتؤكد الصور الجوية وصور الأقمار الاصطناعية أنه لا توجد تأثيرات محتملة على سواحل السلطنة خلال الأيام الثلاثة القادمة من الإعصار المداري "فايو"، الموجود حاليا شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية.

وتوضح آخر التنبؤات العددية استمرار تحرك الإعصار المداري بمحاذاة السواحل الغربية للهند "كوجرات" وباتجاه الغرب إلى الالشمال الغربي وسط بحر العرب.