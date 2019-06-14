"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 حول الإعصار المداري في بحر العرب

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة مستمرا في متابعة الإعصار المداري "فايو" المتمركز حاليا شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الغربية الهندية، وأن الصور الجوية وصور الأقمار الاصطناعية تؤكد أنه لا توجد تأثيرات محتملة على سواحل السلطنة خلال الأيام الثلاثة القادمة من الإعصار المداري "فايو"، الموجود حاليا شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية.

وأضافت مديرية الأرصاد أن سرعة الرياح السطحية حول المركز تقدر بـ (75 – 80 عقدة)، ويبعد عن سواحل السلطنة (رأس مدركة) حوالي 1100 كم.

وتوضح آخر التنبؤات العددية استمرار تحرك الإعصار المداري بمحاذاة السواحل الغربية للهند "كوجرات" وباتجاه الغرب إلى الالشمال الغربي وسط بحر العرب.





