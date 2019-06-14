بيان من مركز الأمن البحري العماني حول حادث ناقلتي النفط

مسقط - العمانية

أصدر مركز الأمن البحري في السلطنة بيانا حول حادث تعرض ناقلتي نفط للاعتداء يوم أمس أحداهما تحمل علم بنما والأخرى تحمل علم جزر مارشال، وتعرضهما إلى حادثين بحريين حيث وقع الحادثان خارج المياه الإقليمية العمانية فالأول وقع على بعد 82 ميلا بحريا أما الثاني فوقع على بعد 8ر66 ميل بحري .

وأضاف المركز: "استجابة إلى نداءات الاستغاثة من الناقلتين وبالتنسيق مع مراكز الأمن البحري الإقليمية والدولية قامت السلطنة بإرسال سفينتي إنقاذ تابعتين للبحرية السلطانية العمانية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ بالإضافة إلى تسيير سلاح الجو السلطاني العماني طائرة استطلاع بحري.