الخميس, 13 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
45 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

تكريم حفظة القرآن الكريم بجامع السلطان قابوس بصور

الخميس 13 يونيو 2019 04:07 م بتوقيت مسقط

تكريم حفظة القرآن الكريم بجامع السلطان قابوس بصور

 

صور - حمد بن صالح العلوي

احتفلت مدرسة القرآن الكريم بجامع السلطان قابوس بولاية صور بختام العام الدراسي ٢٠١٨ / ٢٠١٩، وتخريج الدفعة السابعة من طلابها وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ عامر بن سعيد المشرفي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صور وحضور عدد من المشايخ والوعاظ والأعيان وأولياء أمور الطلبة المكرمين .

حيث افتتح الحفل بتلاوات مختارة شارك فيها الطلبة الجلندى بن يونس النظيري وحمد بن عبدالله السناني والمعتصم بن سالم المشرفي.

و ألقى الشيخ الدكتور سعود بن ساعد الحبسي كلمة اوضح فيها فضائل القرآن الكريم وهو الذي يعلم الإنسان كيفية التعامل مع ذاته والناس من حوله وان الأمة لم تسترد كرامتها وعزتها الابالسير على مبادىء القرآن الكريم. وذكر ان الصحابة الكرام تعايشوا مع القرآن الكريم في جميع نواحي حياتهم، فحل لهم المشكلات.

ثم تواصلت فقرات الحفل فألقى الطالبين : المعتصم بن سالم المشرفي وقصي بن عامر المشرفي أنشودة بعنوان " طوبى لمثلك حافظ القرآن " ثم جاء الطالب عبدالسلام بن غفيل المعمري كلمة الخرجين قال فيها أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الطلبة يسعدني أن أتقدم إليكم بهذه الكلمة الطيبة فبعد ثلاثة أعوام دراسية مجيدة قضيناها مع كتاب الله العظيم ، تلاوة وحفظا ودراسة وتجويدا وتدبرا نقف أمامكم على طريق الوداع بعد مسيرة حافلة بالخير والعطاء وقلوبنامملوءة بالحزن وأنفسنا تتهيب الفراق وعزاؤنا أن الحياة محطات لا بد منها ، وأن افتراق الابدان يعوضه تلاقي الارواح في عوالم الغيب .

مجددين العهد على السير في درب القرٱن العظيم ومن منطلق قول الرسول الأكرم – صلى الله عليه وسلم – لا يشكر الله من لا يشكر الناس .. اغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر العاطر والثناء الجزيل الى كل من كان له فضل وإحسان علينا وعلى نجاح مسيرتنا خلال هذه الاعوام الدراسية ..

ثم قام راعي الحفل بتكريم أبنائة الطلبة الحافظين.

يجدر بالإشارة بأن مدرسة القرآن الكريم بجامع السلطان قابوس افتتحت أبوابها في العام الدراسي ٢٠١٠/ ٢٠١١ وهي الآن في عامها الدراسي التاسع وتهدف إلى غرس القرآن الكريم وأهميته في نفوس الناشئة ونشر الأخلاق الفاضلة بين الطلبة والمجتمع المحيط وتعريف الناشئة بعلوم القرآن الكريم حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين لهذا العام ٤٩ طالبا يتم تدرسيهم من قبل أساتذة أكفاء وفي الفترة المسائية ولا تزال المدرسة تواصل رسالتها الطيبة في نشر الثقافة القرآنية .

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 يونيو 2018

تكريم طلاب مدرسة القرآن الكريم بجامع السلطان قابوس بصور

المزيد

13 يوليو 2015

تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم بجامع العيجة في صور

المزيد

29 ديسمبر 2017

تكرم حفظة القرآن الكريم بصور

المزيد

26 فبراير 2017

40 مشاركاً في مسابقة القرآن الكريم والحديث لدول الخليج بجامع السلطان قابوس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 4.5% بعد حادث بحر عُمان

دولي - اقتصاد

البحرية البريطانية: حادث غامض في بحر عُمان

دولي - أخبار

ظهور عين الإعصار "فايو"..وبداية تأثيره على السواحل الهندية

المحليات - أخبار

أصحاب مراكز سند: قرار "القوى العاملة" يهدد بغلق 812 مركزًا وتسريح آلاف الموظفين العمانيين

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

رئيس الفحص الفنّي بالمرور: تخفيض السرعة والعناية بالمركبة من عوامل تفادي "الأضرار المفاجئة" في الصيف

المحليات - شرطة

"عمران" تحتفل بافتتاح "دبليو مسقط" ورفد القطاع بـ 279 غرفة وجناحا فندقيا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

آل ثاني لـ السعودية: من أعطاكم الوصاية على الدول؟

دولي - أخبار

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة