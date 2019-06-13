تكريم حفظة القرآن الكريم بجامع السلطان قابوس بصور

صور - حمد بن صالح العلوي

احتفلت مدرسة القرآن الكريم بجامع السلطان قابوس بولاية صور بختام العام الدراسي ٢٠١٨ / ٢٠١٩، وتخريج الدفعة السابعة من طلابها وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ عامر بن سعيد المشرفي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صور وحضور عدد من المشايخ والوعاظ والأعيان وأولياء أمور الطلبة المكرمين .

حيث افتتح الحفل بتلاوات مختارة شارك فيها الطلبة الجلندى بن يونس النظيري وحمد بن عبدالله السناني والمعتصم بن سالم المشرفي.

و ألقى الشيخ الدكتور سعود بن ساعد الحبسي كلمة اوضح فيها فضائل القرآن الكريم وهو الذي يعلم الإنسان كيفية التعامل مع ذاته والناس من حوله وان الأمة لم تسترد كرامتها وعزتها الابالسير على مبادىء القرآن الكريم. وذكر ان الصحابة الكرام تعايشوا مع القرآن الكريم في جميع نواحي حياتهم، فحل لهم المشكلات.

ثم تواصلت فقرات الحفل فألقى الطالبين : المعتصم بن سالم المشرفي وقصي بن عامر المشرفي أنشودة بعنوان " طوبى لمثلك حافظ القرآن " ثم جاء الطالب عبدالسلام بن غفيل المعمري كلمة الخرجين قال فيها أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الطلبة يسعدني أن أتقدم إليكم بهذه الكلمة الطيبة فبعد ثلاثة أعوام دراسية مجيدة قضيناها مع كتاب الله العظيم ، تلاوة وحفظا ودراسة وتجويدا وتدبرا نقف أمامكم على طريق الوداع بعد مسيرة حافلة بالخير والعطاء وقلوبنامملوءة بالحزن وأنفسنا تتهيب الفراق وعزاؤنا أن الحياة محطات لا بد منها ، وأن افتراق الابدان يعوضه تلاقي الارواح في عوالم الغيب .

مجددين العهد على السير في درب القرٱن العظيم ومن منطلق قول الرسول الأكرم – صلى الله عليه وسلم – لا يشكر الله من لا يشكر الناس .. اغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر العاطر والثناء الجزيل الى كل من كان له فضل وإحسان علينا وعلى نجاح مسيرتنا خلال هذه الاعوام الدراسية ..

ثم قام راعي الحفل بتكريم أبنائة الطلبة الحافظين.

يجدر بالإشارة بأن مدرسة القرآن الكريم بجامع السلطان قابوس افتتحت أبوابها في العام الدراسي ٢٠١٠/ ٢٠١١ وهي الآن في عامها الدراسي التاسع وتهدف إلى غرس القرآن الكريم وأهميته في نفوس الناشئة ونشر الأخلاق الفاضلة بين الطلبة والمجتمع المحيط وتعريف الناشئة بعلوم القرآن الكريم حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين لهذا العام ٤٩ طالبا يتم تدرسيهم من قبل أساتذة أكفاء وفي الفترة المسائية ولا تزال المدرسة تواصل رسالتها الطيبة في نشر الثقافة القرآنية .