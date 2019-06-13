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لا تأثير محتمل على السلطنة من الإعصار "فايو"

الخميس 13 يونيو 2019 09:34 ص بتوقيت مسقط

لا تأثير محتمل على السلطنة من الإعصار "فايو"

مسقط - العمانية

 

قالت الهيئة العامة للطيران المدني إنّه تمّ تصنيف الحالة الجوية في بحر العرب كإعصار مداري من الدرجة الثانية باسم "فايو".

وأوضحت الهيئة في التقرير رقم 2 حول الحالة أنّه لا تأثيرات محتملة على سواحل السلطنة خلال اليومين المقبلين من "فايو" المتواجد حاليا شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية وفق ما توضحه آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة. وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز (80 - 90 عقدة)، ويتمركز على خط عرض 18 درجة شمال وخط طول 70 درجة شرق ويبعد عن سواحل السلطنة (رأس مدركة) حوالي 1270 كم. وتوضح آخر خرائط التنبؤات العددية استمرار تحرك الإعصار المداري باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي بمحاذاة السواحل الغربية للهند.

 

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