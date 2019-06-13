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جلالة السلطان يهنئ رئيس كازاخستان.. ويتلقى شكر ملكة الدنمارك

الخميس 13 يونيو 2019 09:32 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ رئيس كازاخستان.. ويتلقى شكر ملكة الدنمارك

مسقط - العمانية

 

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة انتخابه وتنصيبه رئيسًا جديدًا لبلاده، أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بالتوفيق في قيادة الشعب الكازاخستاني الصديق لمزيد من التقدم والرقي، ولعلاقات التعاون بين البلدين اطراد التطور والنماء.

وتلقَّى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من جلالة الملكة مارجريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك، ردًّا على برقية جلالته المهنئة لها بعيد ميلادها، أعربت جلالة الملكة من خلالها عن شكرها وتقديرها لجلالة السلطان المعظم على ما تضمّنته برقية جلالته من تهاني وتمنيات طيبة لها ولشعب بلادها الصديق.

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