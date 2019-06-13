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استئناف عمل السفارة العمانية في بغداد قريبا

المباحثات العمانية العراقية تستعرض العلاقات التاريخية المتجذرة

الخميس 13 يونيو 2019 09:21 ص بتوقيت مسقط

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بغداد - العمانية

 

عُقدت بمبنى وزارة الخارجية العراقية ظهر أمس جلسة المباحثات الرسمية بين السلطنة وجمهورية العراق الشقيقة.

ترأس الجانب العماني معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بينما ترأس الجانب العراقي معالي محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي. واستعرض الجانبان خلال الجلسة العلاقات الثنائية التاريخية المتجذرة وسبل تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية، كما تمَّ تبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الراهنة في المنطقة. كما تطرق الحديث إلى العمل العربي المشترك وسبل تفعيله بما يخدم مصالح الشعوب العربية. وقد تقرر استئناف عمل السفارة العمانية في بغداد في القريب العاجل.

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