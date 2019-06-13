السلطنة وليتوانيا تؤكدان أهمية تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي

فيلنيوس- العمانية

التقى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية في العاصمة الليتوانية فيلنيوس مع معالي فرجينيجس سينكيفيكيوس وزير الاقتصاد والابتكار الليتواني.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين سعيًا إلى تعزيز فرص الشراكة المتنامية وتشجيع نمو التبادل التجاري والاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والعلمية.

وأعرب معالي الوزير الليتواني عن تطلعه إلى زيارة السلطنة خلال العام الجاري. حضر اللقاء السفير عبدالعزيز بن موسى الخروصي وسعادة بوليتا سنيكيني القنصل الفخري للسلطنة في جمهورية ليتوانيا وعدد من المسؤولين من الجانبين.