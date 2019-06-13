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السلطنة تشارك في مؤتمر رؤساء المحاكم العليا والتمييز في الدول العربية بلبنان

الخميس 13 يونيو 2019 09:08 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في مؤتمر رؤساء المحاكم العليا والتمييز في الدول العربية بلبنان

مسقط - الرؤية

 

شاركت السلطنة ممثلة في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في الدول العربية الذي عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من 11-12 يونيو الجاري.

وترأس وفد السلطنة فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء. فيما ضمت عضوية الوفد كلا من فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي قاضي المحكمة العليا، وفضيلة الدكتور  محمود بن خليفة الراشدي قاضي المحكمة العليا، وسلطان بن حمد البوسعيدي رئيس مكتب رئيس المحكمة العليا، والدكتور ناصر بن حمد الحسني مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، وخلفان بن ناصر المحرزي نائب رئيس الإدارة العامة للمحاكم.

وناقش المؤتمر أبرز القضايا المطروحة أمام المحاكم العربية، وذلك بمشاركة عدد من الوفود من مختلف الدول العربية بالإضافة إلى عدد من رؤساء المحاكم العليا بهذه الدول. وبدأ المؤتمر في دورة انعقاده العاشرة ببيروت بعرض لتراث المحاكم العليا ودورها في كل من الدول العربية المشاركة. بالإضافة إلى عرض مشروع إنشاء شبكة المحاكم العليا في الدول العربية بعد صدور قرار عن وزراء العدل في الدول العربية في العام 2017م، يقضي باستثناء المحاكم العليا من نشاطات المركز العربي للبحوث القانونية والدراسات القضائية.

وشارك الوفد في حفل مئوية محكمة التمييز اللبنانية بحضور فخامة ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية.

يشار إلى أنَّ السلطنة تحرص على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات التي تدعم التنسيق والتعاون المشترك بين السلطات القضائية العربية في سبيل تبادل الخبرات القضائية للمحاكم العليا واستعراض البحوث القانونية والقضائية وتنظيم الدورات التدريبية وحلقات العمل المتخصصة.

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