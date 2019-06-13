الخميس, 13 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

"تطبيقية نزوى" تعتمد نتائج الفصل الماضي وتستعد لتخريج دفعة جديدة

الخميس 13 يونيو 2019 09:07 ص بتوقيت مسقط

JR0A3091
JR0A3092
JR0A3093
JR0A3098
JR0A3099
JR0A3102
JR0A3104
JR0A3106

 

اعتمد مجلس كلية العلوم التطبيقية بنزوى نتائج امتحانات فصل ربيع 2019 للعام الأكاديمي 2018/2019م من خلال الاجتماع الذي عقد بالكلية برئاسة الدكتور محمد بن جمعة الخروصي عميد الكلية وبحضور أعضاء المجلس.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بنتائج الامتحانات النهائية لفصل ربيع 2019 للعام الأكاديمي 2018/2019م لمختلف البرامج والتخصصات بالكلية.

كما استعرض الدكتور سعود بن حارب الشعيلي رئيس مركز القبول والتسجيل محتوى التقرير الختامي للنتائج والتقديرات، موضحاً أهم النتائج والتحديات التي تعتري بعض جوانب العمل، واستعرض رؤساء الأقسام الأكاديمية أيضا النتائج التفصيلية للامتحانات النهائية.

وتمت مناقشة عدد من الأمور التي تهم سير العملية التعليمية بالكلية أبرزها مناقشة تقرير ضمان الجودة والتدريب الإلزامي للطلبة، والاستعداد لاستقبال الطلبة في الفصل الدراسي القادم خريف2019م.

كما عقدت اللجنة الرئيسية لحفل تخرج الدفعة الرابعة بكلية العلوم التطبيقية بنزوى اجتماعها التأسيسي الأول برئاسة رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها رؤساء اللجان المختلفة، وهي: لجنة فقرات الحفل، ولجنة العلاقات العامة والإعلام، ولجنة الدعم الفني، ولجنة المالية والخدمات، ولجنة التصميم والإخراج، ولجنة الدعم الفني، ولجنة خدمات الخريجين، ولجنة مسح الخرجين. وتم خلال الاجتماع استعراض أهم أدوار اللجان خلال فترة التحضير للحفل، ومناقشة القضايا التي تخص تنظيم عمل هذه اللجان وآلية تنفيذ المهام المختلفة، إلى جانب تحديد زمان ومكان حفل التخرج واقتراح أسماء أصحاب السعادة لرعاية هذا الحفل واعتماد فقراته. من جانبه أكد الدكتور رئيس اللجنة على ضرورة تكاتف الجميع لإظهار هذه المناسبة بمظهر يليق بها وتعمق روح الانتماء لدى الخريج.

الجدير بالذكر أن حفل التخرج يقام في العام الأكاديمي القادم، حيث تحتفي الكلية بتخريج دفعة 2019م من تخصصاتها العلمية المختلفة، وهي: برنامج دراسات الاتصال بتخصصاته: العلاقات العامة والإعلام الرقمي والصحافة وإدارة الإعلام والإعلان وبرنامج إدارة الأعمال بتخصصاته إدارة الأعمال والحاسبة وبرنامج التصميم  بتخصصاته التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي والتصميم الوسائط المتعددة.    

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 سبتمبر 2018

تطبيقية نزوى تستعد لتخريج دفعة جديدة من طلابها

المزيد

18 يناير 2016

"تطبيقية الرستاق" تعتمد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي

المزيد

12 يوليو 2016

كلية كالدونيان تعتمد نتائج الفصل الثاني بنسبة نجاح 85%

المزيد

15 أكتوبر 2017

"تطبيقية نزوى" تستعد لتخريج الدفعة الثامنة من طلابها

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أصحاب مراكز سند: قرار "القوى العاملة" يهدد بغلق 812 مركزًا وتسريح آلاف الموظفين العمانيين

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

رئيس الفحص الفنّي بالمرور: تخفيض السرعة والعناية بالمركبة من عوامل تفادي "الأضرار المفاجئة" في الصيف

المحليات - شرطة

"عمران" تحتفل بافتتاح "دبليو مسقط" ورفد القطاع بـ 279 غرفة وجناحا فندقيا

الاقتصاد - محلي

المرادم الهندسية تستقبل أكثر من 20 ألف طن نفايات بلدية ومخلفات ذبائح في العيد

المحليات - أخبار

وضع حجر أساس مبنى الإدارة والتسهيلات في "سمائل الصناعية" بتكلفة 4.5 مليون ريال

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن الحالة الجوية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

آل ثاني لـ السعودية: من أعطاكم الوصاية على الدول؟

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة