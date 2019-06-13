"تطبيقية نزوى" تعتمد نتائج الفصل الماضي وتستعد لتخريج دفعة جديدة

اعتمد مجلس كلية العلوم التطبيقية بنزوى نتائج امتحانات فصل ربيع 2019 للعام الأكاديمي 2018/2019م من خلال الاجتماع الذي عقد بالكلية برئاسة الدكتور محمد بن جمعة الخروصي عميد الكلية وبحضور أعضاء المجلس.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بنتائج الامتحانات النهائية لفصل ربيع 2019 للعام الأكاديمي 2018/2019م لمختلف البرامج والتخصصات بالكلية.

كما استعرض الدكتور سعود بن حارب الشعيلي رئيس مركز القبول والتسجيل محتوى التقرير الختامي للنتائج والتقديرات، موضحاً أهم النتائج والتحديات التي تعتري بعض جوانب العمل، واستعرض رؤساء الأقسام الأكاديمية أيضا النتائج التفصيلية للامتحانات النهائية.

وتمت مناقشة عدد من الأمور التي تهم سير العملية التعليمية بالكلية أبرزها مناقشة تقرير ضمان الجودة والتدريب الإلزامي للطلبة، والاستعداد لاستقبال الطلبة في الفصل الدراسي القادم خريف2019م.

كما عقدت اللجنة الرئيسية لحفل تخرج الدفعة الرابعة بكلية العلوم التطبيقية بنزوى اجتماعها التأسيسي الأول برئاسة رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها رؤساء اللجان المختلفة، وهي: لجنة فقرات الحفل، ولجنة العلاقات العامة والإعلام، ولجنة الدعم الفني، ولجنة المالية والخدمات، ولجنة التصميم والإخراج، ولجنة الدعم الفني، ولجنة خدمات الخريجين، ولجنة مسح الخرجين. وتم خلال الاجتماع استعراض أهم أدوار اللجان خلال فترة التحضير للحفل، ومناقشة القضايا التي تخص تنظيم عمل هذه اللجان وآلية تنفيذ المهام المختلفة، إلى جانب تحديد زمان ومكان حفل التخرج واقتراح أسماء أصحاب السعادة لرعاية هذا الحفل واعتماد فقراته. من جانبه أكد الدكتور رئيس اللجنة على ضرورة تكاتف الجميع لإظهار هذه المناسبة بمظهر يليق بها وتعمق روح الانتماء لدى الخريج.

الجدير بالذكر أن حفل التخرج يقام في العام الأكاديمي القادم، حيث تحتفي الكلية بتخريج دفعة 2019م من تخصصاتها العلمية المختلفة، وهي: برنامج دراسات الاتصال بتخصصاته: العلاقات العامة والإعلام الرقمي والصحافة وإدارة الإعلام والإعلان وبرنامج إدارة الأعمال بتخصصاته إدارة الأعمال والحاسبة وبرنامج التصميم بتخصصاته التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي والتصميم الوسائط المتعددة.