"جمعية الصحفيين" ممثلا للعرب في الاتحاد الدولي للصحفيين

مسقط - الرؤية

اختارت المجموعة العربية ممثلة في اتحاد الصحفيين العرب جمعية الصحفيين العمانية ممثلا لها في الاتحاد الدولي للصحفيين عن الفترة القادمة. حيث وقع الاختيار على سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، والأمين المساعد باتحاد الصحفيين العرب، لتمثيل الاتحاد، وتزامن ذلك مع فعاليات المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين الذي تستضيفه تونس في الفترة من 11 وحتى 14 يونيو الجاري بمشاركة 300 من القيادات الصحفية من 140 دولة.

ويأتي اختيار جمعية الصحفيين العمانية لتمثيل الصحفيين العرب بالاتحاد الدولي تقديرًا لدورها الرائد في خدمة الصحافة العربية، وتماشيا مع الجهود التي تبذلها السلطنة في دعم مسيرة الصحافة العربية والدولية وما تقدمه من دعم ومساندة للإعلام والإعلاميين، بالإضافة إلى تمكين وسائل الإعلام من أداء الدور المنوط بها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

كما يأتي الإجماع العربي على اختيار جمعية الصحفيين العمانية لدورها وإسهاماتها في دعم العديد من البرامج والمناشط العربية داخل وخارج السلطنة، وتواجدها الفاعل والمؤثر في الوسطين العربي والدولي، مما أهلها لتكون في مقدمة الجمعيات في الوطن العربي بشهادة الجميع.

وكان الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية قد أفتتح مساء أمس الأول الثلاثاء فعاليات المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين بفندق جولدن توليب المشتل، وأكد في كلمته على أهمية المؤتمر في تعزيز

مكاسب الصحافة في تونس والعالم، وضرورة تسلّح الصحفيين بآليات أكثر فعالية في زمن الإعلام الرقمي المتجدّد، وتحصّنهم ضدّ الأخبار الزائفة وكل أشكال التضليل والتحريض التي تهدّد مستقبل الديمقراطيات وخاصة الناشئة منها.

وجدّد السبسي في خاتمة كلمته ثقته في الدور الريادي للإعلام مؤكدا ألا ديمقراطية بلا حرية، وألا حرية بدون إعلام حرّ مستقلّ ومسؤول.

وقد جرت أمس على هامش فعاليات المؤتمر العديد من الاجتماعات من بينها اختيار رئاسة المؤتمر، وتشكيل اللجان، وقراءة التقرير الإداري والمالي، وإقرار التعديلات التي تمت على النظام الأساسي، والتصويت على النظام الأساسي للاتحاد وإعلان نتائج النوع الاجتماعي "الجندر" والذي نجحت فيه مرشحات من فلسطين وتونس والبحرين.