الكشف عن تفاصيل "هاكاثون الافكار الرياضية".. و4 مجالات للتنافس بين الشباب

الرؤية- وليد الخفيف

دشنت وزارة الشؤون الرياضية أمس، برنامج "هاكاثون" الأفكار الرياضية الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا.

وخلال مؤتمر صحفي، كشفت الوزارة عن تفاصيل البرنامج، وذلك بحضور محمد بن سليمان اليحمدي رئيس برنامج شجع فريقك، والدكتور سايمون جونس رئيس الجامعة الوطنية، والدكتور سالم بن خميس العريمي نائب رئيس الجامعة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالجامعة في بوشر. وتسعى وزارة الشؤون الرياضية من خلال هذا البرنامج إلى اتاحة فرص مواتية لتطوير مهارات المبتكرين الشباب واسثمارها كحلول ناجعة للعديد من التحديات التي تواجه القطاع الرياضي في السلطنة، والمضي قدما نحو تعزيز أطر العلاقة بين النادي كمؤسسة حاضنة للشباب ومؤسسات المجتمع المدني، والسعي بسبل نوعية حثيثة نحو تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى القطاع الزاخر بشبابه الواعد.

واستهل حفل تدشين البرنامج بكلمة ألقاها محمد بن سليمان اليحمدي رئيس برنامج شجع فريقك، ضمنها كلمة موجزة عن ماهية المشروع ومراحلة واهدافه والفئة المستهدفة والمسعى لاستغلال مخرجات البرنامج لتطوير القطاع الرياضي في السلطنة. وقال اليحمدي إن برنامج هاكاثون الأفكار الرياضية أحد البرنامج المنبثقة من مشروع "شجع فريقك" الذي دشنته الوزارة قبل اربعة سنوات، ويتمثل البرنامج في اقامة مسابقة ابتكارية ذات طابع تقني لمدة ثلاثة ايام من 18-20 يوليو المقبل، في اربعة مجالات هي الاعلام الرياضي، والجماهير، والبنية التحتية واللوجستية، والالعاب الرياضية الالكترونية، تسبقها حلقات عمل بتقسيم المشاركين على مجموعات على مدار الايام الثلاثة قبل ان عرض الاعمال على لجنة تحكيم تصدر قرارها وفق المعايير المدرجة في الوثيقة التعريفية للبرنامج. وأضاف اليحمدي أنه بوسع الشباب من سن 18 سنة وحتى 34 سنة التسجيل في المسابقة الكترونيا، والتسجيل متاح للجميع بغض النظر عن انتماء الشاب لنادي من عدمه، وذلك بقصد إتاحة اكبر فرصة ممكنة والاستفادة من افكار الشباب وترجمتها لتطوير الواقع الرياضي المحلي، معربا عن ثقته في قدرة الشباب العماني على تقديم اعمال تلقى القبول وتحقق الغاية والهدف.

ودعا اليحمدي الشباب العماني إلى المشاركة في المسابقة، قائلا "اثق بان افكاركم ستطور المجال الرياضي، وآمل بمشاركة واسعة من قبل المهتمين بمجالات البرمجة والتصميم والبيانات للمساهمة في ايجاد حلول تنهض برياضتنا إلى آفاق ارحب واوسع".

وتابع اليحمدي قائلا إن وزارة الشؤون الرياضية تتحمل مسؤولياتها نحو تشجيع وتعزيز المبادرات الرياضية وربطها بتوجهات الثورة الصناعية الرابعة من خلال خلق بيئة تنافسية بين المبتكرين في السلطنة، والخروج بعدد من الحلول التقنية التي تتبناها بعد ذلك المؤسسات الداعمة.

وثمن اليحمدي دور الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، مقدرا دعمهم للمشروع، ووجه الشكر للرشكاء التجارين للمشروع وهم شركة عمانتل وبنك عمان العربي واذاعة الوصال وجريدة "كوورة وبس" الراعي الاعلامي للمشروع وجامعة السلطان قابوس ومستشفى الرفاعة.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا عن سعادته بتدشين البرنامج مع وزارة الشؤون الرياضية، مؤكدا ان مجلس ادارة الجامعة لا يدخر جهدا في تقديم كل اوجه الدعم للشباب العماني، والسعي نحو تبني المشروعات الهادفة ذات المنفعة للشخص والمجتمع، معربا عن امله في ان تسهم افكار الشباب المتنافسين في تحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي معربا عن ثقته ان هاكاثون االافكار الرياضية سيفصح عن مشروعات ذات قيمة كبيرة.

وسلط العرض المرئي الضوء على مشروع "هاكاثون الافكار"، من حيث اهميته واهدافه وسبل تطويع الافكار لتحقيق التنمية. وتضمن العرض اهتمام مجلس ادارة الجامعة بتبني المشروعات الشبابية الهادفة، ومراحل تطور برنامج شجع فريقك خلال السنوات الاربعة الماضية كما وكيفا.

وكشف الدكتور سالم بن خميس العريمي نائب رئيس الجامعة الوطنية، عن تقديم الجامعة لمنحة دراسية مجانية لاحد المستفيدين من برنامج شجع فريقك، مؤكدا ان الجامعة تواصل دعمها لقطاع الشباب وفق الخطة التي كشفت عنها بداية العام الدراسي.

ووقع محمد بن سليمان اليحمدي رئيس برنامج شجع فريقك والدكتور سالم بن خميس العريمي نائب رئيس الجامعة الوطنية اتفاقية التعاون التي تتضمن دعما دراسيا ولوجستيا للمشروع.

إلى ذلك، فتح باب النقاش مع الصحفيين، بحضور جابر الشبيبي نائب رئيس برنامج شجع فريقك، ومحمد المزروعي من الجامعة الوطنية، واسعد العدوي عضو لجنة تقييم الهاكاثون، وقيس المقرشي عضو لجنة الهاكاثون.

وحول الأعداد المتوقع مشاركتها في البرنامج، قال الشبيبي: "حال مشاركة 80 متنافسا فسوف يتم تقسيمهم على 4 مجموعات خلال حلقات العمل، وفرصة المشاركة متاحة والتسجيل سهل عبر الموقع الالكتروني ومن خلال الحساب الرسمي للبرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي".

وفي معرض الاجابة عن الجوائز المقدمة للفائزين، أوضح قيس المقرشي أن الفائز الاول سيحصل على 2000 ريال عماني، والثاني سيفوز بـ1500 ريال، أما الثالث فسيحصل على 1000 ريال، اضافة إلى جوائز تشجيعية قيمتها 500 ريال.