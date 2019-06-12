"الماكينات" تسحق أستونيا بالثمانية.. وويلز يتعثر في تصفيات "يورو 2020"

ماينتس- رويترز

سجلت ألمانيا خمسة أهداف في غضون 27 دقيقة في الشوط الأول لتسحق استونيا 8- صفر وتحقق ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات في المجموعة الثالثة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم .

وتملك ألمانيا الآن تسع نقاط متأخرة بثلاث نقاط عن أيرلندا الشمالية صاحبة الصدارة التي حققت أربعة انتصارات في أربع مباريات لكنها احتاجت إلى هدف في الدقيقة 86 عبر بادي مكنير لتفوز على مستضيفتها روسيا البيضاء 1- صفر. وبدأت ألمانيا المباراة بقوة وسجل ماركو رويس هدفين وأضاف سيرجي جنابري وليون جوريتسكا وإيلكاي جندوجان ثلاثة أهداف ليقتلوا المباراة فعليا بحلول الدقيقة 37. ولم تمنح سرعة وسلاسة لعب منتخب ألمانيا أي فرصة للمنافس الذي لم يمنعه التحصن الدفاعي من الهزيمة الكبيرة. وكان هدف رويس الثاني الرائع والذي سجله من ركلة حرة من 20 مترا أول هدف من ركلة حرة لألمانيا منذ 2007. وبعدها سجل جنابري هدفه الشخصي الثاني بعد الاستراحة قبل أن يهز تيمو فيرنر وليروي ساني الشباك في مباراة من طرف واحد أكدت أيضا تحسن منتخب ألمانيا. وتسعى ألمانيا لاعادة بناء الفريق بعد مسيرة مخيبة في كأس العالم 2018؛ حيث خرجت من الدور الأول إضافة إلى هبوطها من درجتها في دوري الأمم الأوروبية.

وفازت ألمانيا أيضا على روسيا البيضاء 2- صفر يوم السبت الماضي. وقال رويس، الذي سدد أيضا في اطار المرمى: "كنا نرغب في تسجيل المزيد من الأهداف أكثر مما فعلنا أمام روسيا البيضاء ونجحنا في ذلك". وأضاف "فعلنا ذلك بشكل رائع في أول نصف ساعة. لعبنا بايقاع جيد جدا وكانت تمريراتنا متقنة".

ومن المقرر أن تلعب ألمانيا في المباراة المقبلة مع هولندا في 6 سبتمبر، بينما تستضيف أيرلندا الشمالية- التي فازت بأربع مباريات على التوالي في بداية حملتها في التصفيات لأول مرة- ألمانيا في 9 سبتمبر.

وتعرضت آمال ويلز في التأهل لبطولة أوروبا لكرة القدم 2020 لضربة قوية بعد الخسارة 1-صفر أمام المجر متصدرة المجموعة الخامسة في بودابست. وسجل ماتي باتكاي هدف الفوز قبل عشر دقائق على النهاية ليصعد أصحاب الضيافة إلى القمة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات بفارق ثلاث نقاط عن سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني. وأتيحت أخطر فرصة لفريق المدرب رايان جيجز، الذي خسر 2-1 أمام كرواتيا يوم السبت الماضي، أمام جاريث بيل مهاجم ريال مدريد في الشوط الثاني لكنه سدد كرة ضعيفة. وتملك ويلز، التي بلغت الدور قبل النهائي في بطولة أوروبا 2016، ثلاث نقاط من ثلاث مباريات بفارق ست نقاط خلف المجر. وأصبح ماريك هامشيك الهداف التاريخي لسلوفاكيا بعدما أحرز هدفين خلال الفوز 5-1 على أذربيجان خارج الأرض رافعا رصيده إلى 24 هدفا وتخطى رقم روبرت فيتيك.