الأربعاء, 12 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

"الماكينات" تسحق أستونيا بالثمانية.. وويلز يتعثر في تصفيات "يورو 2020"

الأربعاء 12 يونيو 2019 09:02 م بتوقيت مسقط

"الماكينات" تسحق أستونيا بالثمانية.. وويلز يتعثر في تصفيات "يورو 2020"

 

ماينتس- رويترز

سجلت ألمانيا خمسة أهداف في غضون 27 دقيقة في الشوط الأول لتسحق استونيا 8- صفر وتحقق ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات في المجموعة الثالثة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم .

وتملك ألمانيا الآن تسع نقاط متأخرة بثلاث نقاط عن أيرلندا الشمالية صاحبة الصدارة التي حققت أربعة انتصارات في أربع مباريات لكنها احتاجت إلى هدف في الدقيقة 86 عبر بادي مكنير لتفوز على مستضيفتها روسيا البيضاء 1- صفر. وبدأت ألمانيا المباراة بقوة وسجل ماركو رويس هدفين وأضاف سيرجي جنابري وليون جوريتسكا وإيلكاي جندوجان ثلاثة أهداف ليقتلوا المباراة فعليا بحلول الدقيقة 37. ولم تمنح سرعة وسلاسة لعب منتخب ألمانيا أي فرصة للمنافس الذي لم يمنعه التحصن الدفاعي من الهزيمة الكبيرة. وكان هدف رويس الثاني الرائع والذي سجله من ركلة حرة من 20 مترا أول هدف من ركلة حرة لألمانيا منذ  2007. وبعدها سجل جنابري هدفه الشخصي الثاني بعد الاستراحة قبل أن يهز تيمو فيرنر وليروي ساني الشباك في مباراة من طرف واحد أكدت أيضا تحسن منتخب ألمانيا. وتسعى ألمانيا لاعادة بناء الفريق بعد مسيرة مخيبة في كأس العالم 2018؛ حيث خرجت من الدور الأول إضافة إلى هبوطها من درجتها في دوري الأمم الأوروبية.

وفازت ألمانيا أيضا على روسيا البيضاء 2- صفر يوم السبت الماضي. وقال رويس، الذي سدد أيضا في اطار المرمى: "كنا نرغب في تسجيل المزيد من الأهداف أكثر مما فعلنا أمام روسيا البيضاء ونجحنا في ذلك". وأضاف "فعلنا ذلك بشكل رائع في أول نصف ساعة. لعبنا بايقاع جيد جدا وكانت تمريراتنا متقنة".

ومن المقرر أن تلعب ألمانيا في المباراة المقبلة مع هولندا في 6 سبتمبر، بينما تستضيف أيرلندا الشمالية- التي فازت بأربع مباريات على التوالي في بداية حملتها في التصفيات لأول مرة- ألمانيا في 9 سبتمبر.

وتعرضت آمال ويلز في التأهل لبطولة أوروبا لكرة القدم 2020 لضربة قوية بعد الخسارة 1-صفر أمام المجر متصدرة المجموعة الخامسة في بودابست. وسجل ماتي باتكاي هدف الفوز قبل عشر دقائق على النهاية ليصعد أصحاب الضيافة إلى القمة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات بفارق ثلاث نقاط عن سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني. وأتيحت أخطر فرصة لفريق المدرب رايان جيجز، الذي خسر 2-1 أمام كرواتيا يوم السبت الماضي، أمام جاريث بيل مهاجم ريال مدريد في الشوط الثاني لكنه سدد كرة ضعيفة. وتملك ويلز، التي بلغت الدور قبل النهائي في بطولة أوروبا 2016، ثلاث نقاط من ثلاث مباريات بفارق ست نقاط خلف المجر. وأصبح ماريك هامشيك الهداف التاريخي لسلوفاكيا بعدما أحرز هدفين خلال الفوز 5-1 على أذربيجان خارج الأرض رافعا رصيده إلى 24 هدفا وتخطى رقم روبرت فيتيك.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 مارس 2019

انطلاق تصفيات يورو 2020.. اليوم

المزيد

02 ديسمبر 2018

"الماكينات" تصطدم بـ"الطواحين" في تصفيات "القارة العجوز"

المزيد

11 يونيو 2019

التاريخ يمنح إسبانيا الفوز مجددا على السويد.. ورومانيا تهز شباك مالطا بتصفيات "يورو 2020"

المزيد

24 فبراير 2016

جلالة السلطان يهنئ رئيس أستونيا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أصحاب مراكز سند: قرار "القوى العاملة" يهدد بغلق 812 مركزًا وتسريح آلاف الموظفين العمانيين

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

رئيس الفحص الفنّي بالمرور: تخفيض السرعة والعناية بالمركبة من عوامل تفادي "الأضرار المفاجئة" في الصيف

المحليات - شرطة

المرادم الهندسية تستقبل أكثر من 20 ألف طن نفايات بلدية ومخلفات ذبائح في العيد

المحليات - أخبار

وضع حجر أساس مبنى الإدارة والتسهيلات في "سمائل الصناعية" بتكلفة 4.5 مليون ريال

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن الحالة الجوية في بحر العرب

المحليات - أخبار

رصد تزايد في سرعة الإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة