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"الديوك" تضمد الجراح بالفوز على أندورا.. وتركيا تخسر أمام أيسلندا

الأربعاء 12 يونيو 2019 09:02 م بتوقيت مسقط

"الديوك" تضمد الجراح بالفوز على أندورا.. وتركيا تخسر أمام أيسلندا

 

أندور لافيلا - رويترز

فازت فرنسا بسهولة 4- صفر خارج أرضها على أندورا المتواضعة لتعود لصدارة المجموعة الثامنة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم متجاوزة الهزيمة الصادمة أمام تركيا.

ووضع كيليان مبابي أبطال العالم في المقدمة بتسديدة متقنة من فوق الحارس في الدقيقة 11 وهو الهدف رقم 100 في مسيرة المهاجم البالغ عمره 20 عاما. وعزز وسام بن يدر وفلوريان توفين التقدم قبل الاستراحة بمساعدة الحارس المتردد جوسيب جوميز وهز اللاعبان الشباك لأول مرة مع المنتخب الوطني. وأضاف المدافع كورت زوما الهدف الرابع بعد مرور ساعة، وهو هدفه الدولي الأول أيضا، مستغلا ركلة ركنية. وضمد الانتصار جراح الهزيمة 2-صفر أمام تركيا الأسبوع الماضي وتقدمت فرنسا لصدارة المجموعة الثامنة برصيد تسع نقاط وبفارق الأهداف عن تركيا صاحبة المركز الثاني وأيسلندا التي تحتل المركز الثالث.

وفازت أيسلندا 2-1 بملعبها على تركيا بينما تغلبت ألبانيا 2-صفر على مولدوفا وصعدت للمركز الرابع بست نقاط بينما تقبع أندورا في المركز الأخير بدون نقاط. وأقيمت مباراة أيسلندا أمام تركيا وسط توترات بين البلدين بعدما اشتكى الفريق الزائر من الانتظار لمدة ثلاث ساعات في منطقة فحص جوازات السفر في اليوم السابق بمطار كيفلافيك بالإضافة لتفتيش الحقائب. كما اقترب رجل، على سبيل الدعابة فيما يبدو، من اللاعبين في قاعة الوصول بالمطار وسخر منهم مما دعا المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للشكوى من "عدم الاحترام غير المقبول" تجاه الفريق. ومنح المدافع راجنار سيجوردسون التقدم لأيسلندا في الدقيقة 21 بضربة رأس من مدى قريب بعد ركلة ركنية ثم هز الشباك مجددا عقب 11 دقيقة لاحقة بضربة رأس أيضا من ركلة ركنية تم تنفيذها بشكل جيد.

ورد المنتخب التركي بهدف من ضربة رأس أيضا عقب ركلة ركنية نفذها دوروكان توكوز قبل نهاية الشوط الأول لكنه لم ينجح في تسجيل هدف التعادل لتنتهي البداية المثالية للفريق في التصفيات. ولم يرد شينول جونيش مدرب تركيا بعد المباراة على أسئلة حول طريقة التعامل مع الفريق في المطار لكنه ألقى باللوم في الأداء على الإرهاق.

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