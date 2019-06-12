تحية إلى "إنجاز عمان"

فايزة الكلبانية

جميلة هي أفكار التحفيز التي تشهدها السلطنة اليوم لدعم أفكار وإنجازات الشباب وابتكاراتهم العلمية، شهدنا خلال هذا الأسبوع حفلاً بهيجاً اختتمت فيه فعاليات برنامج ومسابقة شركة مؤسسة إنجاز عُمان، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، حيث تم تتويج شركة "محيا" بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2019 من فئة الكليات والجامعات، وشركة "كاوتش" من فئة المدارس، واللتان ستمثلان السلطنة في مُسابقة إنجاز العرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تأهل للمسابقة النهائية التي شهدت منافسة قوية 15 شركة طلابية من أصل 93 من مختلف الجامعات والكليات في السلطنة.

اليوم بات من الضروري أن تهتم مُختلف الصروح التعليمية بمشاريع التخرج لطلبتها لكونها تمثل مخرجًا أساسيًا للبعض منهم ليبدأوا طريق ريادة الأعمال بوقت مُبكر وهم على مقاعدهم الدراسية، فتكون هذه المشاريع وأخص بالذكر الشركات الطلابية التي يتبنى أفكارها الطلبة بإشراف متقن من معلميهم والمشرفين على مشاريعهم، أفكار طموحة واستثنائية تلك التي يعمل عليها هؤلاء الطلبة وذلك من خلال ما لمسته من مشاركة البعض من الطلبة سواء بالمدارس أو الكليات والمعاهد في مشاركاتهم ومنافساتهم بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب وأثناء مراحل التقييم للمشاريع الابتكارية الرائدة وأفكار الشركات الطلابية، ويشهد الصندوق العماني للتكنولوجيا أيضًا أفكارًا متنوعة يحتضن الصندوق تطويرها لتصبح مؤسسة رائدة تنفع مؤسسيها من منطلق ثقافة العمل الحر، والأجمل تلك الشركات التي اعتلت منصة مسرح حفل تتويج الشركة الفائزة ضمن منافسات إنجاز عمان خلال الأيام القليلة الماضية، إنها لمدعاة للفخر والتفاؤل أن شباب عمان " يفكر..يبدع..يبتكر..ويبني" وقادرون على تعزيز أفكارهم والدخول لسوق العمل بمشاريعهم الابتكارية، وكل هذه الجهات تتحد لتقديم التحفيز لهم إلى جانب غيرهم من الجهات الأخرى.

"الشراكة" لا زلت أرى مثلكم بأنَّ اليد الواحدة لا تصفق، ونحن بحاجة إلى المزيد من الشراكات وتلاحم الجهود والصفوف لأجل غد أفضل على عمان وأهلها، حفل تتويج الفائزين بجوائز إنجاز عمان شهد شراكات مميزة لمؤسسات حكومية وخاصة لطالما نراها حريصة على وضع بصمتها للارتقاء بإبداعات شباب عمان، حيث شهد الحفل تقديم عدد من الجوائز لفئات الكليات والجامعات والمدارس، حيث قدم صندوق الرفد جائزتين، هما جائزة أفضل شركة طلابية لفئة الكليات والجامعات توجت بها شركة "محيا"، وجائزة أفضل منتج مُبتكر حصلت عليها شركة "أونو" من فئة الكليات والجامعات، وجائزة أفضل منتج مستدام المُقدمة من شركة دبليو جي تاول توجت بها شركة "فلك" من فئة الكليات والجامعات، كما قدَّمت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفست) ثلاث جوائز وهي جائزة أفضل شركة طلابية ظفرت بها شركة "كاوتش" من فئة المدارس، وجائزة أفضل منتج مستدام توجت بها شركة "توينكل" من فئة المدارس، وجائزة أفضل مُنتج مبتكر فازت بها شركة "تكنو شوز" من فئة المدارس. وقدمت شركة بوينج جائزة أفضل حديث مصعد وهي جائزة فرعية فازت بها شركة "نخال"، وتأتي هذه الجوائز تجسيداً لسعي داعمي برنامج ومسابقة الشركة لعام 2019 لتشجيع الشباب نحو اكتشاف سوق العمل وفهم متطلباته.

اليوم لا زالت الآمال تُراهن على وجود المزيد من المُتميزين من أصحاب الشركات الطلابية ممن يستحقون التكريم، ولكن الآمال أيضًا تطمح للمزيد من الشراكات الداعمة لجهود هؤلاء الشباب من مُختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ولا زلنا نُرحب بالمزيد من المبادرين ..فشباب عُمان يستحقون المزيد... وكلنا ثقة بأنَّ لديهم بجعبتهم كل جديد.