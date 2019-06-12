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بلدية البريمي تتابع تطبيق اشتراطات اللافتات التجارية

الأربعاء 12 يونيو 2019 08:24 م بتوقيت مسقط

بلدية البريمي تتابع تطبيق اشتراطات اللافتات التجارية

 

البريمي - سيف المعمري

عقد ببلدية البريمي اجتماع لمناقشة المواصفات الفنية للافتات التجارية والواجهات المعمارية والأصباغ الخاصة بالمباني في الولاية برئاسة المهندس مروان بن عبدالله الفارسي مدير بلدية البريمي بحضور المدير المساعد للبلدية والمختصين والمفتشين بقسمي الشؤون الفنية والصحة الوقائية.

ورصد المجتمعون الملاحظات من خلال زيارتهم الميدانية والتي خلصت إلى التأكيد على ضرورة التصحيح اللغوي للافتات التجارية، وتغيير البعض الآخر منها والموجودة على أسطح المباني وعلى واجهات المحلات، وحث المقاولين على الالتزام بالاشتراطات الفنية للواجهات المعمارية والمعمول بها داخل السلطنة.

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