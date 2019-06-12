"بلدي جنوب الباطنة" يستعرض انتشار الحيوانات السائبة بالأحياء

الرستاق - طالب المقبالي

استعرض المجلس البلدي بمُحافظة جنوب الباطنة خلال اجتماعه السادس لهذا العام عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال في الاجتماع الذي ترأسه سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري مُحافظ جنوب الباطنة وبحضور أعضاء المجلس البلدي بالمحافظة.

في بداية الاجتماع تم استضافة المختصين من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والاتحاد العماني لسباقات الهجن ولجان الهجن بالولايات حول موضوع الحيوانات السائبة (الجمال) في الأحياء السكنية والطرق. بعد ذلك تم استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها استعراض الردود والرسائل الواردة لأمانة سر المجلس البلدي .

وناقش المجلس الردود الواردة من مدير دائرة شؤون المجالس البلدية بشأن إنشاء مختبر لفحص متبقيات الكيماويات والأسمدة في المنتجات الزراعية، والمطالبة بتوفير بعض الخدمات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك استضافة المختصين بوزارة الصحة حول مشكلة المضادات الحيوية، وحصر وترقيم الثروة الحيوانية بالمحافظة (الإبل).

وتم استعراض الردود الواردة من مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بالمحافظة بشأن الإنارة على طريق حلبان - نخل وحتى دوار بوه، كذلك فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية الخاصة بسيارات نقل المشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة، وكذلك حول حصر المنحدرات والممرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. واستعرض المجتمعون الرسالة الواردة من مدير عام الخدمات الصحية بالمحافظة حول المواضيع الواردة في محضر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية.