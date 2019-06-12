الأربعاء, 12 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"بلدي جنوب الباطنة" يستعرض انتشار الحيوانات السائبة بالأحياء

الأربعاء 12 يونيو 2019 08:23 م بتوقيت مسقط

"بلدي جنوب الباطنة" يستعرض انتشار الحيوانات السائبة بالأحياء

 

الرستاق - طالب المقبالي

استعرض المجلس البلدي بمُحافظة جنوب الباطنة خلال اجتماعه السادس لهذا العام عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال في الاجتماع الذي ترأسه سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري مُحافظ جنوب الباطنة وبحضور أعضاء المجلس البلدي بالمحافظة.

في بداية الاجتماع تم استضافة المختصين من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والاتحاد العماني لسباقات الهجن ولجان الهجن بالولايات حول موضوع الحيوانات السائبة (الجمال) في الأحياء السكنية والطرق. بعد ذلك تم استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها استعراض الردود والرسائل الواردة لأمانة سر المجلس البلدي .

وناقش المجلس الردود الواردة من مدير دائرة شؤون المجالس البلدية بشأن إنشاء مختبر لفحص متبقيات الكيماويات والأسمدة في المنتجات الزراعية، والمطالبة بتوفير بعض الخدمات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك استضافة المختصين بوزارة الصحة حول مشكلة المضادات الحيوية، وحصر وترقيم الثروة الحيوانية بالمحافظة (الإبل).

وتم استعراض الردود الواردة من مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بالمحافظة بشأن الإنارة على طريق حلبان - نخل وحتى دوار بوه، كذلك فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية الخاصة بسيارات نقل المشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة، وكذلك حول حصر المنحدرات والممرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. واستعرض المجتمعون الرسالة الواردة من مدير عام الخدمات الصحية بالمحافظة حول المواضيع الواردة في محضر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 أكتوبر 2018

بلدي شمال الشرقية يناقش ظاهرة "الحيوانات السائبة" بمنتزه القور

المزيد

27 يناير 2016

"بلدي جنوب الباطنة" يستعرض مشروع جسر وادي بني سوق

المزيد

11 مارس 2015

"بلدي جنوب الباطنة" يستعرض برنامج الزيارات الميدانية

المزيد

06 فبراير 2019

بلدي جنوب الباطنة يستعرض مشروع جامعة عمان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أصحاب مراكز سند: قرار "القوى العاملة" يهدد بغلق 812 مركزًا وتسريح آلاف الموظفين العمانيين

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

رئيس الفحص الفنّي بالمرور: تخفيض السرعة والعناية بالمركبة من عوامل تفادي "الأضرار المفاجئة" في الصيف

المحليات - شرطة

المرادم الهندسية تستقبل أكثر من 20 ألف طن نفايات بلدية ومخلفات ذبائح في العيد

المحليات - أخبار

وضع حجر أساس مبنى الإدارة والتسهيلات في "سمائل الصناعية" بتكلفة 4.5 مليون ريال

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن الحالة الجوية في بحر العرب

المحليات - أخبار

رصد تزايد في سرعة الإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة