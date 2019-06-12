"التجارة والصناعة" تحول طلبات العروض الترويجية إلى مكاتب سند.. الأحد

مسقط – الرؤية

حولت وزارة التجارة والصناعة طلبات إقامة العروض الترويجية أو التخفيضات لتكون عبر مكاتب سند في مختلف محافظات السلطنة بدلا من تقديمها للوزارة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها للمؤسسات والشركات التجارية.

وقال طلال بن حمود البلوشي رئيس قسم التراخيص التجارية بدائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة إنّه من الممكن للمؤسسات والشركات الراغبة في إقامة عروض ترويجية أو تخفيضات تسجيل الطلب عبر مكاتب سند، لتسهيل وتبسيط الإجراءات للمتعاملين مع خدمات الوزارة، حيث يسهل على طالبي الخدمات الوصول إلى مكاتب سند المنتشرة في جميع المحافظات.

وأشار رئيس قسم التراخيص التجارية إلى أنّه على المؤسسات والشركات تقديم طلب الحصول على الترخيص قبل 15 يومًا على الأقل من بدء العرض على أن يستوفي الشروط والضوابط المحددة في اللوائح والقرارات الخاصة بالعرض، مؤكدا أنّ الوزارة لن تستقبل أي طلب لم يلتزم بالفترة المحددة.

ويشار إلى أنّ القرار الوزاري رقم (129/2015) الخاص باللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة والقرار الوزاري رقم (239/2013) ألزم المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بالحصول على الترخيص اللازم من قبل الوزارة لإقامة أي من العروض الترويجية أو التخفيضات والإعلان عنها، كي تتلاءم مع التطورات والتوسعات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها أسواق السلطنة.