سوق مسقط يقطع "حالة الصعود" وينخفض إلى 3962 نقطة .. وأسهم الطاقة أكثر تأثرا

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

عاود المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية التراجع في جلسة الأربعاء، منهيًا حالة صعود استمرت منذ بداية الشهر الجاري، وفقد "مسقط 30" نحو 21 نقطة ليغلق عند مستوى 3962 نقطة، بنسبة تزيد على نصف نقطة مئوية.

وشهدتْ جلسة أمس تراجعًا في قيم التداول؛ ووَصَل الإجمالي إلى 1.3 مليون ريال، بانخفاض 39 في المئة عمَّا كانت عليه في جلسة الثلاثاء، وهبط عدد الصفقات التي تمت خلال الجلسة إلى 446 صفقة فقط مقارنة مع 728 صفقة في الجلسة التي سبقتها.

وسجَّل إجمالي القيم السوقية للشركات المدرجة في السوق، فقدان نحو 29 مليون ريال بنهاية الجلسة لتقف عند 18.482 مليار ريال تقريباً بنسبة انخفاض 0.16 في المئة عن المستوى المسجل في الجلسة السابقة. وجرى التداول على أسهم 34 شركة، خرج منها 6 أسهم رابحة مع تراجع أسعار 13 سهمًا وبقاء 15 سهمًا آخر على أسعار إغلاقها السابقة.

وغطى اللون الأحمر كافة المؤشرات القطاعية؛ حيث انخفض مؤشر العائد الكلي إلى 4.214 نقطة من 4.232 نقطة بنسبة انخفاض 0.43 في المئة، فيما انخفض المؤشر المالي إلى 6343 نقطة وبنسبة تراجع 0.39 في المئة. أمَّا مؤشر الصناعة، فسجل تراجعًا إلى مستوى 4.799 نقطة فاقدًا نحو 17 نقطة مقارنة مع آخر مستوى إغلاق له وبما يمثل 0.36 في المئة. وفقد مؤشر الخدمات أيضا 17 نقطة مثلت نسبة انخفاض 0.87 في المئة وأغلق على 1964 نقطة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 550 نقطة.

وجاءت تداولات الاستثمار غير العماني مع توجه بيعي طفيف؛ حيث بلغ إجمالي قيمة الشراء 340 ألف ريال بنسبة 26.3 في المئة وإجمالي البيع 435 ألفًا، وبلغ صافي البيع 95 ألف ريال بنسبة 0.7 في المائة من إجمالي قيمة التداولات في الجلسة.

وجاءت غالبية الأسهم التي حققت ارتفاعًا من ذات السعر القليل والتي لا تصل إلى 100 بيسة لذلك كانت البيسة الواحدة التي حققتها هذه الأسهم تمثل نسبة ليست قليلة، واعتلى عمان للاستثمارات والتمويل قائمة الأوراق المالية الأعلى ربحًا حسب نسبة التغير في السعر؛ وذلك مع ارتفاع السعر بمقدار بيستين مثلتا 2.25 في المئة زيادة عن سعره السابق ليصل إلى 0.089 ريال. أما قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً فقد كان بها 3 من أسهم الطاقة، والتي مازال سبب تراجعها يثير التساؤلات خاصة وأن عقودها تتميز بطول المدى مع ضمان شراء الإنتاج من قبل الحكومة، وتصدر سهم الباطنة للطاقة التراجعات فاقدا 5 في المئة من سعره ليغلق عند 0.076 ريال بسعر إغلاق 0.122 ريال، وحل ثانياً سهم الشركة الشقيقة السوادي للطاقة بانخفاض أقل نسبيا حيث أغلق عند 0.081 ريال بنسبة انخفاض 3.7 في المئة عن سعر إغلاقه السابق، ومن بين قيمة التداولات الإجمالية استحوذ سهم بنك مسقط على أعلى نسبة بين الأسهم المتداولة، بقيمة تداولات 281 ألف ريال مثلت 21.7 في المئة من إجمالي التداولات وأغلق السهم عند نفس مستوى إغلاقه السابق وهو 0.416 ريال.