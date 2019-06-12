استعراض أفكار ومشاريع "منصة الشباب".. السبت

مسقط – الرؤية

ينطلق السبت حفل استعراض أفكار ومشاريع منصة الشباب، إحدى مبادرات رؤية عمان 2040 في فندق كراون بلازا بمدينة العرفان، تحت رعاية معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، ورجال الأعمال والمشاركين في منصة الشباب.

ويهدف الحفل إلى تسليط الضوء على المشاريع والأفكار المشاركة في منصة الشباب والتي سيجري تقييمها من قبل لجان من القطاع العام والخاص وعرضها أمام المستثمرين وأصحاب العلاقة. وتأتي هذه المشاريع والأفكار بمشاركة 400 مشارك ومشاركة مهتمين بـ 13 مجالاً في مختلف العلوم. حيث تساهم المنصة في إشراك الشباب العماني من خلال إتاحة الفرصة لهم لخلق الحلول المبتكرة من خلال استخدام منهجية الابتكار المفتوح. وتعد منصة الشباب من أهم الفعاليات الشبابية المصاحبة للمؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية عمان 2040 الذي انعقد خلال يناير من العام الحالي.

ويأتي الحفل لعرض أفكار الشباب العماني المبتكرة والتي تضمنت مشاركة 63 فريقًا، وبعد البدء في العمل الجاد في الاستشارات من قبل الميسرين في تقييم الفرق والمشاريع بلغ العدد 43 فريقا موزعة وفق معايير التقييم المحددة، وأبرزها وضوح فكرة المشروع وارتباطها بالأولويات الوطنية، والفوائد الاقتصادية والمجتمعية، والقدرة على الإقناع وقابليتها للتسويق. كما تمثلت الأفكار في 23 مشروعاً في مسار الشراكات الحكومية، و5 مشاريع في مسار المبادرات الوطنية، و15 مشروعا في مسار الشركة الناشئة.