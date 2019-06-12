الأربعاء, 12 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

استعراض أفكار ومشاريع "منصة الشباب".. السبت

الأربعاء 12 يونيو 2019 07:53 م بتوقيت مسقط

استعراض أفكار ومشاريع "منصة الشباب".. السبت

 

مسقط – الرؤية

ينطلق السبت حفل استعراض أفكار ومشاريع منصة الشباب، إحدى مبادرات رؤية عمان 2040 في فندق كراون بلازا بمدينة العرفان، تحت رعاية معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، ورجال الأعمال والمشاركين في منصة الشباب.

ويهدف الحفل إلى تسليط الضوء على المشاريع والأفكار المشاركة في منصة الشباب والتي سيجري تقييمها من قبل لجان من القطاع العام والخاص وعرضها أمام المستثمرين وأصحاب العلاقة. وتأتي هذه المشاريع والأفكار بمشاركة 400 مشارك ومشاركة مهتمين بـ 13 مجالاً في مختلف العلوم. حيث تساهم المنصة في إشراك الشباب العماني من خلال إتاحة الفرصة لهم لخلق الحلول المبتكرة من خلال استخدام منهجية الابتكار المفتوح. وتعد منصة الشباب من أهم الفعاليات الشبابية المصاحبة للمؤتمر الوطني  للرؤية المستقبلية عمان 2040 الذي انعقد خلال يناير من العام الحالي.

ويأتي الحفل لعرض أفكار الشباب العماني المبتكرة والتي تضمنت مشاركة 63 فريقًا، وبعد البدء في العمل الجاد في الاستشارات من قبل الميسرين في تقييم الفرق والمشاريع بلغ العدد 43 فريقا موزعة وفق معايير التقييم المحددة، وأبرزها وضوح فكرة المشروع وارتباطها بالأولويات الوطنية، والفوائد الاقتصادية والمجتمعية، والقدرة على الإقناع وقابليتها للتسويق. كما تمثلت الأفكار في 23 مشروعاً في مسار الشراكات الحكومية، و5 مشاريع في مسار المبادرات الوطنية، و15 مشروعا في مسار الشركة الناشئة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 أغسطس 2017

استعراض نماذج الشباب الملهم في مؤتمر "سال" بصلالة.. السبت المقبل

المزيد

26 مايو 2016

خلفان العاصمي: مسابقة "شاشتكم" استهدفت الاستفادة من أفكار الشباب في تطوير وسائل الإعلام التقليدية

المزيد

25 ديسمبر 2018

وزير الديوان: فرص تنفيذ حقيقية لجميع أفكار المشروعات المطروحة بالبرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب

المزيد

27 أكتوبر 2015

"عمانتل"تحتفل مع أعضاء "الردهة" بيوم الشباب من خلال منصة لعرض الأفكار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أصحاب مراكز سند: قرار "القوى العاملة" يهدد بغلق 812 مركزًا وتسريح آلاف الموظفين العمانيين

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

رئيس الفحص الفنّي بالمرور: تخفيض السرعة والعناية بالمركبة من عوامل تفادي "الأضرار المفاجئة" في الصيف

المحليات - شرطة

المرادم الهندسية تستقبل أكثر من 20 ألف طن نفايات بلدية ومخلفات ذبائح في العيد

المحليات - أخبار

وضع حجر أساس مبنى الإدارة والتسهيلات في "سمائل الصناعية" بتكلفة 4.5 مليون ريال

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن الحالة الجوية في بحر العرب

المحليات - أخبار

رصد تزايد في سرعة الإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة