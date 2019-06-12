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"الغرفة" تشارك في مؤتمر الاتحاد العالمي لغرف التجارة بالبرازيل

الأربعاء 12 يونيو 2019 07:53 م بتوقيت مسقط

"الغرفة" تشارك في مؤتمر الاتحاد العالمي لغرف التجارة بالبرازيل

 

ريو دي جانيرو- العمانية

تشارك غرفة تجارة وصناعة عمان حاليًا في أعمال "مؤتمر الاتحاد العالمي لغرف التجارة"، التابع لغرفة التجارة الدولية، المقام في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، ويستمر ثلاثة أيام.

ويمثل الغرفة في بالمؤتمر كل من راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الإدارية والمالية والمهندس حمود بن سالم السعدي عضو مجلس الإدارة ورئيس فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة.

والتقى الوفد بسعادة عماد بن حمود العبري سفير السلطنة المعين لدى جمهورية البرازيل ومؤسسة أبكس البرازيلية المتخصصة في مجال ترويج الاستثمار وتأمين الصادرات البرازيلية وتشجيع الاستثمار في البرازيل. واطلع الوفد خلال زيارته للاتحاد الوطني للصناعة في البرازيل على أهم الجهود التي تقوم بها البرازيل في قطاع الصناعة والتعرف على الصادرات الصناعية البرازيلية وسبل تعزيز التعاون التجاري.

والتقى الوفد أيضًا برئيس الاتحاد الزراعي في البرازيل بحضور سعادة سفير السلطنة المعين لدى جمهورية البرازيل؛ حيث تم مناقشة العلاقات العمانية العالمية، وما تحظى به السلطنة من موقع استراتيجي وموانئ متقدمة. وناقش سعادة السفير خلال اللقاء موضوع إعادة تصدير المنتجات البرازيلية عبر السلطنة إلى الهند وأفريقيا وشرق آسيا ومناقشة المواصفات الصحية والمواصفات الخاصة بالموانئ التجارية والمواصفات والمقاييس المعتمدة لدى السلطنة والخليج، إضافة إلى الإشارة إلى الفرص الاقتصادية لدى السلطنة حيث تعمل البرازيل على أنظمة سهلة تشجيعاً للاستثمار فيها.

وتحدث سعادة عماد بن حمود العبري عن تطبيق أول اتفاق بين الطرفين لإقامة أول تعاون وتبادل تجاري واستثماري بين البلدين الصديقين. يذكر أن مؤتمر الاتحاد العالمي لغرف التجارة يستعرض أفضل الممارسات وتبادل الأفكار النوعية التي تلهم أنماط التفكير الإبداعي حول أهم المسائل التي تؤثر في العالم اليوم بدءا من الترويج للأسواق العادلة والشفافة إلى التعليم والتجار، كما أنه يناقش دور غرف التجارة في الوصول لأسواق شفافة والدور المتنامي لرواد الأعمال في الابتكار وقيادة التحول وأهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي.

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