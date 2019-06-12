رسالة ماجستير تناقش وضع إطار تصميمي للمقررات الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي

مسقط - الرؤية

أجازت جامعة السلطان قابوس رسالة ماجستير بعنوان "إطار تصميمي مقترح للمقررات الإلكترونية محدودة النطاق (SPOC) لمؤسسات التعليم العالي العمانية" للباحث محمد بن سليمان الأغبري مطور تعلمي بكلية التربية من قسم تكنولوجيا التعليم والتعلم بكلية التربية.

وتهدف الرسالة إلى تقديم مقترح لتصميم إطار للمقررات الدراسية الخاصة المحدودة على شبكة الإنترنت والتي يشار إليها اختصارا بالأحرف الأولية الانجليزية (SPOCs) للطلاب العمانيين داخل الحرم الجامعي ضمن مؤسسات التعليم العالي في السلطنة.

وتطرق الباحث في رسالته إلى استخدام منهج البحث القائم على التصميم (DBR) والمنهج التحليلي الوصفي بالإضافة إلى ما تمّ تناوله ضمن الأدبيات الدولية والمحلية لاقتراح تصميم إطار للمقررات الدراسية الخاصة المحدودة على شبكة الانترنت بغية الإجابة عن الأسئلة البحثية. ومن المتوقع أن يعمل الإطار المقترح كخارطة طريق لمؤسسات التعليم العالي العمانية تسهم في بناء إطار المقررات الدراسية الخاصة المحدودة على شبكة الانترنت الخاصة لتلك المؤسسات. كما تمّت إعادة تصنيف المبادئ المقترحة للتصميم والتحقق من صحتها. وقد تضمّن الإطار النهائي خمس فئات، كما يلي: (التصميم التعليمي)، الاتصال والتفاعل والتعاون)، (تقييم الطلاب)، (دعم ومصادر المتعلم) و(اللوجستيات السياقية).

وتضمّنت عينة الدراسة مشاركة متنوعة من الفئات الآتية: المصممين التعليميين، الخبراء المتخصصين في هذا المجال، وخبراء التعلم الإلكتروني وصناع السياسات، وبالإضافة إلى ذلك، شملت العينة مشاركة 50 طالبًا جامعيًا من جامعة السلطان قابوس الذين سجلوا في الدورة التدريبية المطورة عبر الإنترنت.

وتركزت النتائج الرئيسية لهذه الدراسة حول ثلاث نتائج في منهج البحث القائم على التصميم DBR: أولا، تحليل المشاكل ذات الصلة بمبادئ التصميم المقررات الدراسية الخاصة المحدودة على شبكة الأنترنت. ثانيا، تصميم المعالجة وتطويره، والتي تشمل المقرر الدراسي الجديد على شبكة الإنترنت الذي يتبع مبادئ التصميم المقترحة. ثالثا، مبادئ التصميم الموصي بها لحل مشاكل المقررات الدراسية الخاصة المحدودة على شبكة الانترنت التي تنتج ضمن السياق في مؤسسات التعليم العالي العمانية، بالإضافة إلى توصيات أخرى.

يشار إلى أنّ لجنة المناقشة تكوّنت من الدكتور خلف العبري أستاذ مساعد في قسم الأصول والإدارة التربوية (رئيس اللجنة) والأستاذ الدكتور صالح العطيوي (ممتحن خارجي)، والدكتورة ماري لين كيلسو أستاذ مساعد في قسم تكنولوجيا التعليم والتعلم، والدكتور محمد الطاهر عثمان رئيس قسم تكنولوجيا التعليم والتعلم، والدكتورة عائشة الحارثي رئيسة قسم الأصول والإدارة التربوية، والأستاذ الدكتور علي بن شرف الموسوي أستاذ في قسم تكنولوجيا التعليم والتعلم ومشرف الرسالة.