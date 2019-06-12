الأربعاء, 12 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

100 ألف مستفيد من "دار العطاء" في رمضان بتكلفة تتجاوز 177 ألف ريال

الأربعاء 12 يونيو 2019 06:47 م بتوقيت مسقط

100 ألف مستفيد من "دار العطاء" في رمضان بتكلفة تتجاوز 177 ألف ريال

 

مسقط - الرؤية

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من جمعية دار العطاء أكثر من 100 ألف مستفيد خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 177101 ريال عماني؛ حيث قامت الجمعية بتسليم 3 منازل وذلك بتكلفة 85 ألف ريال.

ومن باب العطف والإنسانية، وبتكلفة بلغت 25826 ريالا عمانيا، قامت دار العطاء بفك كربة 24 شخصا. أما فئة المستفيدين من إفطار صائم والمؤونة الغذائية الشهرية ومؤونة رمضان وكسوة العيد وإفطار صائم والزكاة فقد بلغ عددهم 107324 مستفيدا، وذلك بتكلفة مادية قيمتها 66275 ريالا عمانيا.

يشار إلى أنّ دار العطاء هي جمعية خيرية غير ربحية تأسست في العام 2002 وتم إشهارها رسميا من قِبل وزارة التنمية الإجتماعية بموجب قرار وزاري (67/2006) في العام 2006.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 سبتمبر 2015

إسناد مناقصات بتكلفة تتجاوز 25.3 مليون ريال

المزيد

10 أكتوبر 2016

مشاريع طرق في مسندم بتكلفة تتجاوز 57 مليون ريال

المزيد

18 يناير 2017

إسناد مشاريع سكنية بتكلفة تتجاوز 680 ألف ريال

المزيد

16 يوليو 2015

"الإسكان" تسند مشاريع جديدة بتكلفة تتجاوز 963 ألف ريال

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

رئيس الفحص الفنّي بالمرور: تخفيض السرعة والعناية بالمركبة من عوامل تفادي "الأضرار المفاجئة" في الصيف

المحليات - شرطة

المرادم الهندسية تستقبل أكثر من 20 ألف طن نفايات بلدية ومخلفات ذبائح في العيد

المحليات - أخبار

وضع حجر أساس مبنى الإدارة والتسهيلات في "سمائل الصناعية" بتكلفة 4.5 مليون ريال

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن الحالة الجوية في بحر العرب

المحليات - أخبار

رصد تزايد في سرعة الإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

استعراض تأثر السلطنة بالتراجع المتسارع لأسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة