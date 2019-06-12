100 ألف مستفيد من "دار العطاء" في رمضان بتكلفة تتجاوز 177 ألف ريال

مسقط - الرؤية

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من جمعية دار العطاء أكثر من 100 ألف مستفيد خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 177101 ريال عماني؛ حيث قامت الجمعية بتسليم 3 منازل وذلك بتكلفة 85 ألف ريال.

ومن باب العطف والإنسانية، وبتكلفة بلغت 25826 ريالا عمانيا، قامت دار العطاء بفك كربة 24 شخصا. أما فئة المستفيدين من إفطار صائم والمؤونة الغذائية الشهرية ومؤونة رمضان وكسوة العيد وإفطار صائم والزكاة فقد بلغ عددهم 107324 مستفيدا، وذلك بتكلفة مادية قيمتها 66275 ريالا عمانيا.

يشار إلى أنّ دار العطاء هي جمعية خيرية غير ربحية تأسست في العام 2002 وتم إشهارها رسميا من قِبل وزارة التنمية الإجتماعية بموجب قرار وزاري (67/2006) في العام 2006.