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هدايا نقدية تصل إلى 2100 ريال مع سيارات "أم جي" حتى 8 يوليو

الأربعاء 12 يونيو 2019 06:24 م بتوقيت مسقط

هدايا نقدية تصل إلى 2100 ريال مع سيارات "أم جي" حتى 8 يوليو

 

مسقط – الرؤية

تلقت شركة محسن حيدر درويش – الموزع الحصري لسيارات أم جي في عُمان – تفاعلاً كبيرًا مع حملة عروضها الرمضانية الخاصة، ويشمل العرض الذي يسري حتى الثامن من يوليو أسعارا خاصة على جميع الطرازات، وهدايا نقدية تصل إلى 2100 ريال، وتسجيلا وتأمينا مجانيين، وضمانا لمدة ست سنوات، وصيانة لغاية 100.000 كم، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات وبطاقة وقود توفر 225 لتر مجاني من الوقود.

وقال حمد الكلباني – مدير العلامة التجارية في أم جي عمان: أردنا أن نرد الجميل إلى عملائنا المخلصين، وأن نعطي العملاء الجدد الفرصة لتجربة أحدث طرازاتنا وبأسعار تنافسية. وتأتي طرازاتنا المحسنة مزودة بأحدث التقنيات وبتصاميم عصرية فريدة وجودة ممتازة، ونحن على ثقة بأنَّ هذه العروض ستلقى إقبالا كبيرا في السوق.

وتعرف سيارات أم جي التي تمَّ تصميمها وهندستها في المملكة المتحدة بأنها سيارات اعتمادية تمنح أداء متميزا مع الحفاظ على مستوى عال من السلامة. وقد تم اختبار جميع طرازات سيارات أم جي وتعديلها لتتناسب مع أوضاع الشرق الأوسط. وقد تم تصميم سيارات أم جي لتمنح شعورا سلسا مع أخذ تفضيلات العملاء بعين الاعتبار.

ويعد قسم السيارات بشركة محسن حيدر درويش – التي تجلب علامات تجارية ذات سمعة حسنة إلى السلطنة – أحد أبرز الأقسام في هذا القطاع، كما أن شركة محسن حيدر درويش معروفة بخدمات ما بعد البيع المميزة ورعاية العملاء. وتعد سيارات أم جي أحد أهم العلامات لدى الشركة وقد برزت كأحد أهم العلامات التي توفر مزايا مقابل قيمة معقولة في صناعة السيارات.

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