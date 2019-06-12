"شوبارد" تطرح ساعتها الأولى بتقنية "فلايينغ توربيون"

مسقط – الرؤية

كشفت شوبارد النقاب عن الكاليبر الأول من نوعه المزود بالفلايينغ توربيون، وذلك من خلال ساعتها الجديدة إل.يو.سي. فلايينغ تي توين التي عرضتها ولأول مرة في معرض بازل وورلد 2019 الذي أقيم في سويسرا مؤخرًا.

ويتميز الإصدار الجديد المحدود من هذه الساعة الراقية من حيث التصميم والجماليات بالقرص الذهبي المزين بعقارب مزخرفة بنمطين من الضفيرة الجميلة، والتناسب المتناغم، وعلبة رفيعة للغاية لا تتجاوز سماكتها 7.2 مم. وهذه العلبة التي يبلغ حجمها 40 ملم مصنوعة من الذهب الوردي الصافي عيار 18 قيراط باعتماد مقياس "فيرمايند" وذلك كجزء من التزام هذه الماركة، الذي أخذته على عاتقها في شهر يوليو من العام الماضي باستخدام الذهب الصافي 100 بالمائة. وهذا النوع من الذهب مخصص فقط لإنتاج ساعات جراند كومبليكيشن الفاخرة وبعض موديلات المجوهرات الراقية.

وقامت شوبارد بطرح ساعة إل.يو.سي. تي توين بإصدار محدود قوامه 50 ساعة فقط. وهي متاحة لعملاء شركة كيمجيز للساعات، الوكيل الحصري لساعات شوبارد في السلطنة، في صالتها الراقية ومركز الخدمة التابع لها الواقعة في منطقة شاطئ القرم، سكة رقم 3036، بناية الأفق، مبنى رقم، مسقط2825.