"عمران" تحتفل بافتتاح "دبليو مسقط" ورفد القطاع بـ 279 غرفة وجناحا فندقيا

مسقط – الرؤية

احتفلت الشركة العمانية للتنمية السياحية (عُمران )، الذراع التنفيذي لتطوير القطاع السياحي في السلطنة، أمس، بالافتتاح الرسمي لـ"فندق دبليو مسقط"، الواقع في منطقة شاطئ القرم. وأقيم حفل الافتتاح الرسمي تحت رعاية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وبحضور عدد من أصحاب السمو وكبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام.

ويُعد فندق دبليو مسقط من أبرز إنجازات شركة عُمران التي تترجم الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الشركة في صناعة وجهات وتطوير أصول سياحية مستدامة تلعب دوراً رئيسياً في دعم أجندة التنويع الاقتصادي للسلطنة.

ويمثل فندق دبليو مسقط إضافة عالمية المستوى بموقعه الفريد والعصري على شاطئ القرم في مسقط وعلى مقربة من دار الأوبرا السلطانية مسقط، حيث سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على السياحة الفندقية الفاخرة في المنطقة، وذلك من خلال رفد القطاع بعدد 279 غرفة فندقية وأجنحة من فئة الخمس نجوم بإطلالات ساحرة على البحر ومناظر خلابة وتصاميم مستوحاة من التنوع الطبيعي والموروث الثقافي المتفرد للسلطنة.

وقال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: نشيد بدور شركة عُمران في إنجاز مشروع فندق دبليو مسقط وجهودها في تطوير البنية الأساسية للسياحة في السلطنة بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية عُمان 2040. وتساهم المشاريع الفريدة من نوعها كفندق دبليو مسقط في تعزيز سياحة الأعمال والرفاهية واستقطاب السياح، والمستثمرين الأجانب المهتمين بالمشاركة في تنمية القطاع السياحي في السلطنة. ومن جهته قال بيتر واليكنوسكي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمران إنَّ دبليو مسقط إنجاز نفخر به في شركة عُمران، وإضافة مُهمة إلى محفظة أصول الضيافة المتنامية للشركة. كما سيرسي دبليو مسقط معايير جديدة كوجهة سياحية تتسم بالحيوية وأسلوب الحياة العصرية، ليس في سلطنة عُمان فحسب بل على مستوى المنطقة. ومع تدشين دبليو مسقط قامت شركة عُمران بتوفير 100 فرصة عمل جديدة للكوادر العمانية، ومن المخطط زيادة عدد الموظفين العمانيين خلال الفترة المقبلة في إطار تسارع وتيرة العمل بالفندق حتى ذروة الموسم السياحي الشتوي."

وتشمل المرافق التابعة لفندق دبليو مسقط قاعة تتسع لـ 310 أشخاص، تقدم منصة مثالية لاحتضان الفعاليات التجارية والمناسبات الخاصة، إلى جانب حوض سباحة بمساحة 1,800 متر مربع مع إطلالات بانورامية خلابة. كما يقدم الفندق سبعة خيارات للمأكولات الراقية تقدم تجارب طهي لا مثيل لها، ويضم نادياً للياقة البدنية وسبا يوفر للضيوف متنفساً للهدوء والراحة في وسط المدينة.

ومن جهته قال أليكس كيرياكيدس، الرئيس والمدير الإداري لشركة ماريوت الدولية في الشرق الأوسط وإفريقيا: نفخر بشراكتنا مع شركة عُمران لجلب المميزات التي تزخر بها سلسلة فنادق دبليو إلى مسقط، وإنشاء وجهة جديدة لنمط الحياة العصرية في السلطنة. ويعد دبليو مسقط إضافة مهمة إلى محفظتنا الفندقية المتنامية، كما يترجم التزامنا بدعم القطاع السياحي في سلطنة عُمان. ومن خلال المفهوم المتفرد لعلامة دبليو المعروفة بالابتكار في التصميم، وجملة مرافق الضيافة المتميزة بالفندق، نحن على ثقة بأن دبليو مسقط سيحقق نقلة نوعية في المشهد السياحي في مسقط وسيكون الوجهة المفضلة للزوار المحليين والدوليين.

وقد تعاونت شركة عُمران مع استشاريين محليين ودوليين لتطوير وتصميم وتنفيذ المشروع لضمان التزامها بالقيم الأساسية لعلامة دبليو القائمة على طابع الموسيقى والأزياء والتصميم الإبداعي. وتكللت الجهود بإنجاز الفندق الذي يعكس مفهوم الفخامة وينبض بالحياة، وينسجم مع الطابع الثقافي لمدينة مسقط والفنون المقدمة في دار الأوبرا السلطانية مسقط.