"الإحصاء والمعلومات" ينظم برنامجا تدريبيا لحصر ومسح زوار موسم صلالة السياحي 2019

مسقط - الرؤرية

ينفذ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عددًا من المحاضرات التدريبية عن أعمال مشروع حصر ومسح زوار موسم صلالة السياحي 2019 الذي تبدأ أعماله في 21 يونيو الجاري؛ حيث تمّ عقد المحاضرات في محافظتي مسقط وظفار.

ففي محافظة مسقط نفذ المركز يومي الثلاثاء 11 يونيو والأربعاء 12 يونيو عددا من المحاضرات تتناول عددا من المواضيع مثل أصول التعاون مع الجمهور وكيفية استخدام الأجهزة الكفيّة واستيفاء بيانات الحصر والمسح بهذه الأجهزة.

وينظم المركز يومي الإثنين 17 يونيو والثلاثاء 18 يونيو برنامجا آخر بمحافظة ظفار يتضمن عددا من المحاضرات، ويتعرّف من خلالها المشاركون على مفهوم السياحة والعمل الميداني وتعريف الحصر وأهدافه ومنهجيته مع شرح استمارة الحصر، إضافة إلى مسح إنفاق زوار الخريف وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالحصر والمسح.

ومن المقرر أن ينفذ المركز الحصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 21 سبتمبر 2019، من خلال قيام عدد من الباحثين بإجراء مقابلات لجميع الزوار المسافرين إلى صلالة عبر الرحلات الداخلية للطيران العماني أو عبر الرحلات الدولية المباشرة إلى مطار صلالة أو إرشادهم للقيام باستيفاء البيانات الخاصة بهم من خلال الأجهزة الآلية المتوفرة بالممر الخاص بالرحلات الداخلية بالنسبة لمطار مسقط الدولي أو أمام مكاتب قسم الجوازات بالنسبة لمطار صلالة. وتشمل البيانات المطلوبة: الجنسيّة، وبلد الإقامة، ومحافظة الإقامة بالنسبة للعمانيين، وغرض الرحلة، ونوع السكن المتوقع خلال الرحلة، إضافة إلى عدد المرافقين، وذلك بهدف معرفة عدد زوار صلالة خلال موسم صلالة السياحي.

ويهدف مشروع حصر ومسح زوار موسم صلالة السياحي إلى توفير بيانات إحصائية لقطاع السياحة بمحافظة ظفار خلال موسم الخريف واتجاهات نموه على مدى السنوات الماضية حتى يتسنى لجهات الاختصاص وضع الخطط المناسبة لتطوير البنية الأساسية لهذا القطاع بمحافظة ظفار بشكل خاص والسلطنة بشكل عام.

ويحرص المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على تنفيذ حصر شامل للزوار ومسح بالعينة لنفقات زوار موسم صلالة السياحي، بغيّة تحديد حجم السياحة في موسم الخريف (بشقيها الداخلية والوافدة) واتجاهات نموه عبر الزمن ودراسة الخصائص الديموغرافية والاقتصادية للزوار وخصائص الرحلات السياحية وتقدير إجمالي إنفاق زوار الخريف.