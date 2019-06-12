مجلس التصنيف بـ"المهندسين" يناقش مستجدات المؤهلات

مسقط – الرؤية

عقد مجلس التصنيف المُعين من جمعية المهندسين العمانية اجتماعًا بمقر الجمعية لمناقشة مستجدات المؤهلات الهندسية والمؤهلات المرتبطة بها وبقطاع المشاريع الهندسية بشكل عام.

ودارت المناقشات حول السُبل التي يسعى المجلس والجمعية من خلالها لاحتواء مختلف المؤهلات والخبرات التي تستجد باستمرار وتعتبر من العناصر المهمة لتكامل المشاريع الهندسية. كما تم استعراض مقترحات أعضاء المجلس نحو ضبط ورفع كفاءة وشمولية التصنيف الهندسي. وحال اعتماد التحديثات المقترحة على نظام التصنيف سيتم إعلانها للمهندسين والمعنيين بالنظام.

ويتكون مجلس التصنيف من نخبة من الأكاديميين وأصحاب الخبرات المهنية من المهندسين يقومون باستمرار بمُراجعة واعتماد مؤهلات وخبرات المتقدمين للحصول على تصنيف هندسي بالدرجة الهندسية المناسبة.

ويشار إلى أنَّ المرسوم السلطاني 27/2016 والمتضمن قانون المكاتب والشركات الهندسية أوكل إلى جمعية المهندسين العمانية مهمة تصنيف المهندسين من خلال مراجعة وثائقهم وشهاداتهم وخبراتهم.