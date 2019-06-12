الأربعاء, 12 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

مجلس التصنيف بـ"المهندسين" يناقش مستجدات المؤهلات

الأربعاء 12 يونيو 2019 06:15 م بتوقيت مسقط

مجلس التصنيف بـ"المهندسين" يناقش مستجدات المؤهلات

 

 

مسقط – الرؤية

عقد مجلس التصنيف المُعين من جمعية المهندسين العمانية اجتماعًا بمقر الجمعية لمناقشة مستجدات المؤهلات الهندسية والمؤهلات المرتبطة بها وبقطاع المشاريع الهندسية بشكل عام.

ودارت المناقشات حول السُبل التي يسعى المجلس والجمعية من خلالها لاحتواء مختلف المؤهلات والخبرات التي تستجد باستمرار وتعتبر من العناصر المهمة لتكامل المشاريع الهندسية. كما تم استعراض مقترحات أعضاء المجلس نحو ضبط ورفع كفاءة وشمولية التصنيف الهندسي. وحال اعتماد التحديثات المقترحة على نظام التصنيف سيتم إعلانها للمهندسين والمعنيين بالنظام.

ويتكون مجلس التصنيف من نخبة من الأكاديميين وأصحاب الخبرات المهنية من المهندسين يقومون باستمرار بمُراجعة واعتماد مؤهلات وخبرات المتقدمين للحصول على تصنيف هندسي بالدرجة الهندسية المناسبة.

ويشار إلى أنَّ المرسوم السلطاني 27/2016 والمتضمن قانون المكاتب والشركات الهندسية أوكل إلى جمعية المهندسين العمانية مهمة تصنيف المهندسين من خلال مراجعة وثائقهم وشهاداتهم وخبراتهم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 ديسمبر 2017

ملتقى المهندسين الأول يناقش التحديات والحلول

المزيد

21 أكتوبر 2015

الملتقى الإقليمي لجمعية المهندسين المدنيين يناقش مستقبل العمل الهندسي

المزيد

11 أبريل 2016

انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية المهندسين العمانية

المزيد

13 يوليو 2016

"معادلة الشهادات" بدول مجلس التعاون تناقش ضوابط تقييم المؤهلات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

رئيس الفحص الفنّي بالمرور: تخفيض السرعة والعناية بالمركبة من عوامل تفادي "الأضرار المفاجئة" في الصيف

المحليات - شرطة

المرادم الهندسية تستقبل أكثر من 20 ألف طن نفايات بلدية ومخلفات ذبائح في العيد

المحليات - أخبار

وضع حجر أساس مبنى الإدارة والتسهيلات في "سمائل الصناعية" بتكلفة 4.5 مليون ريال

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن الحالة الجوية في بحر العرب

المحليات - أخبار

رصد تزايد في سرعة الإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

استعراض تأثر السلطنة بالتراجع المتسارع لأسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة