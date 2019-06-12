التوعية بحقوق المستهلك في بركاء

بركاء – الرؤية

نفذت إدارة حماية المستهلك ببركاء محاضرة توعوية بعنوان "حقوق وواجبات المستهلك" بجامع الفريش بهدف نشر الثقافة الاستهلاكية الآمنة بين شرائح المجتمع المختلفة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين.

وقدم المحاضرة يوسف بن أحمد الريامي مساعد مدير الإدارة تناول من خلالها عدداً من المحاور كالتعريف بحقوق المستهلك التي أقرها القانون كحق التثقيف والاستماع إلى آرائه والأمان وحق الاختيار الحر والتعويض، وحق إشباع احتياجاته الأساسية، وحق الحياة في بيئة صحية وحقه في الحصول على فاتورة باللغة العربية، وواجبات المستهلك أثناء الشراء كفحص السلعة والتأكد من تاريخ صلاحيتها ومحتوياتها وضرورة قراءة بطاقة البيانات التعريفية والتأكد من مصادر السلعة وبلد المنشأ ومكوناتها، وكذلك ضرورة التأكد من خلو السلعة من العيوب الظاهرية والخفية وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة.

وتطرق الريامي إلى بعض النصائح للتسوق الناجح كتحديد قائمة بالسلع المراد شراؤها والالتزام بها وضرورة الابتعاد عن العروض الترويجية والإعلانات المضللة إضافة إلى تعريفهم بطرق التسوق الصحيحة، والمتمثلة في عدم التسرع في شراء السلع المجهولة المصدر، وعدم الوثوق بالبطاقات الشفوية، وضرورة فحص السلعة والتأكد من سلامتها، كما تمَّ عرض مجموعة من السلع المغشوشة والمقلدة التي تم ضبطها بالأسواق التي تشرف عليها الإدارة.

وفي سياق آخر، نظمت إدارة حماية المستهلك بدبا حلقة عمل بعنوان "إدارة وتنظيم الفعاليات" استهدفت عدداً من موظفي البلدية ومركز التنمية الاجتماعية بـدبـا للتعرف على أحدث المفاهيم والإستراتيجيات في مجال تنظيم وإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، وتمكين المشاركين من التعرف على طبيعة واستراتيجية التنظيم والإدارة الفعالة.

وقدَّم الحلقة طلال بن أحمد الشاعر الشحي مدير إدارة دبا وتناول من خلالها العديد من المحاور الرئيسية كالمفهوم الشامل لتنظيم وإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، والتخطيط الجيد لتنظيم وإدارة الفعاليات، وطرق العرض والتقديم الفعالة في الاجتماعات والتنظيم والتخطيط والتحضير للمؤتمرات، كما عرف بلجان المؤتمر وأنواعها وبالتغطية الإعلامية للفعالية قبل وخلال وبعد الفعالية وكيفية التخطيط والتنظيم الفعال للمعرض، إضافة إلى التعريف بالأسس العلمية لتنظيم الفعاليات وإدارة الوقت والاستغلال الأمثل للأحداث الخاصة والمؤتمرات والاجتماعات والمعارض والندوات لتحقيق أهداف المنظمة.