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وضع حجر أساس مبنى الإدارة والتسهيلات في "سمائل الصناعية" بتكلفة 4.5 مليون ريال

الأربعاء 12 يونيو 2019 06:10 م بتوقيت مسقط

وضع حجر أساس مبنى الإدارة والتسهيلات في "سمائل الصناعية" بتكلفة 4.5 مليون ريال

سمائل – الرؤية

احتفلت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، أمس، في مدينة سمائل الصناعية، بوضع حجر أساس مبنى الإدارة والتسهيلات الخدمية، تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد السعدي، محافظ الداخلية، وبحضور هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي لـ "مدائن".

وأكد محافظ الداخلية، راعي الحفل، أنَّ المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لاستكمال عملية التنمية الشاملة والمُستدامة في مختلف محافظات السلطنة، ويمثل أهمية كبيرة لولاية سمائل بصورة عامة والمدينة الصناعية بصورة خاصة، حيث يعمل المشروع على استكمال البنية الأساسية والخدمات الرئيسية للعاملين في المشاريع القائمة والمستقبلية دون الحاجة لقطع مسافات طويلة أو الانتقال إلى محافظة أخرى.

وبدأ الحفل بكلمة المهندس داود بن سالم الهدابي، مدير عام مدينة سمائل الصناعية، أوضح من خلالها أنَّ مبنى الإدارة والتسهيلات الخدمية يُعد مجمعاً لمجموعة من الخدمات والتسهيلات التي يحتاجها المستثمرون، حيث يوفر المبنى خدمات متنوعة في مكان واحد، الأمر الذي يسهل عملية توفير متطلبات المستثمرين، كما أن جزءاً من هذا المبنى سيكون مقراً لإدارة مدينة سمائل الصناعية، وذلك لتكون أقرب ما يكون للمستثمرين وحتى تتمكن الإدارة من توفير جميع الخدمات بسرعة وإتقان عالٍ، علاوة على توفير المبنى لمجموعة من الخدمات المصاحبة للعمل الصناعي وهي على سبيل المثال لا الحصر (محلات تجارية، بنوك تجارية، مقاهٍ ومطاعم عالمية، صالات لشركات الاتصال، ومساحات قابلة للتأجير وغيرها من الخدمات المتوقع أن يحتاجها المستثمر داخل حدود المدينة الصناعية).

ومن جانبه، قال المهندس مسلم بن جمعة الهديفي، الرئيس التنفيذي لشركة شموخ للاستثمار والخدمات، إن مشروع المبنى الإداري والتسهيلات بمدينة سمائل الصناعية، يأتي ضمن للمشاريع التي تنفذها شركة شموخ للاستثمار والخدمات، حيث تبلغ تكلفة تطوير المشروع حوالي 4.5 مليون ريال عماني، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية 16 ألف متر مربع، ويتكون مبنى المشروع من 8 طوابق (أرضي + 7 طوابق)، وبمساحة إيجارية تصل إلى 12،280 ألف متر مربع تم توفيرها لتقديم مختلف المرافق للعاملين في مدينة سمائل الصناعية والمناطق المجاورة لها، حيث يشمل المبنى مرافق وخدمات مختلفة مثل الخدمات البنكية ووكالة سفريات ومقاهي ومتجرا للمواد الاستهلاكية.

 

وأضاف الهديفي: في ظل التنامي المتسارع للصناعة في السلطنة ولتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني؛ تسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية –مدائن عبر ذراعها الاستثماري شركة شموخ للاستثمار والخدمات إلى تطوير البنية الأساسية في المدن الصناعية التابعة لها، والتي من شأنها ضمان الجودة الشاملة لبيئة العمل والحياة المناسبة للجميع، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية الصناعية القادرة على المنافسة عالميًا والسعي لإيجاد أفضل بيئة لنمو الصناعات في السلطنة، ولجذب الاستثمار والشراكات الإستراتيجية العالمية والإقليمية لإنعاش الحركة الاقتصادية في السلطنة، وتحسين الدخل القومي من خلال إيجاد فرص كبيرة للموارد البشرية المحلية ولممارسة المهن الواعدة من خلال مشاريعنا التطويرية.

 

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