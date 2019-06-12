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لدعم المواد المصنعة محليا وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات العمانية

"أوكسيدنتال عمان" توقع عقدين مع شركتين محليتين ضمن استراتيجتها للقيمة المحلية المضافة

الأربعاء 12 يونيو 2019 06:08 م بتوقيت مسقط

"أوكسيدنتال عمان" توقع عقدين مع شركتين محليتين ضمن استراتيجتها للقيمة المحلية المضافة

 

مسقط – الرؤية

وقعت شركة أوكسيدنتال عُمان عقدين جديدين مع شركتي لمد وخدمات لفحص معدات حقول النفط كجزء من استراتيجتها للقيمة المحلية المضافة لدعم المواد المصنعة محلياً وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات العُمانية. وبموجب العقدين، تقوم شركة لمد بتوفير خدمات القياس لشركة أوكسيدنتال عمان، بينما توفر شركة خدمات فحص معدات حقول النفط خدمات إصلاح وفحص الأنابيب.

وأقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لشركة أوكسيدنتال عمان  تحت رعاية سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة النفط والغاز. ووقع على العقدين كل من ستيفن كيلي الرئيس والمدير العام بشركة أوكسيدنتال عمان، وإبراهيم المحروقي مؤسس شركة لمد، وسيف التوبي الرئيس التنفيذي لشركة خدمات فحص معدات حقول النفط. وحضر حفل التوقيع عبد الكريم الغساني نائب الرئيس لسلسلة الإمداد وغيره من المسؤولين التنفيذيين بشركة أوكسيدنتال عُمان.

وتم منح العقد لشركة لمد، وهي إحدى الشركات الجديدة المنضوية تحت قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على برنامج تطوير الموردين وهو إحدى مبادرات أوكسيدنتال التي تهدف إلى تطوير الشركات المحلية وتعزيز قدراتها.

وقال إبراهيم المحروقي، مؤسس شركة لمد: كشركة صغيرة حديثة التأسيس، يساعدنا العقد مع أوكسيدنتال عمان على الاستفادة جيدًا من الفرصة لنحقق المزيد من النمو فيما يخص توفير خدمات القياس في عُمان. ونقدر ونعتز بهذه الثقة التي أولتها لنا شركة أوكسيدنتال عمان، ونتطلع لنحقق المزيد من النمو. وتم توقيع العقد مع خدمات فحص معدات حقول النفط، والتي ستوفر بموجبه خدمات فحص وإصلاح الأنابيب لشركة أوكسيدنتال، كجزء من مبادرة القيمة المحلية المضافة.

وقال سيف التوبي، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات فحص معدات حقول النفط: سعداء بالفرص التي يوفرها لنا هذا العقد وكلنا ثقة في أننا مع شركة أوكسيدنتال عمان سنوفر خدمات أفضل للصناعة. كما أن منحنا هذا العقد يزيد من عزمنا على توفير خدمات ذات جودة عالية وبأفضل المعايير.

وأكد ستيفن كيلي: استراتيجية أوكسيدنتال عمان للقيمة المحلية المضافة تهدف إلى تطوير وتحسين النمو المستدام للخدمات والمنتجات العمانية، على المستويين المحلي والدولي. وتنظر أوكسيدنتال عمان لبرنامج القيمة المضافة كحجر زاوية فيما يخص زيادة التنوع الاقتصادي؛ حيث يؤكد هذا البرنامج التزامنا بتطوير سلسلة إمداد عمانية تنافسية.

ويأتي توقيع العقدين الجديدين ليدعم جهود أوكسيدنتال عمان للمساهمة في إستراتيجية القيمة المحلية المضافة التي تتبعها الحكومة. كما يؤكدان على مسعى أوكسيدنتال الدائم لدعم التنمية الاقتصادية تحت مظلة من الشراكات الإستراتيجية والتعاون المستمر مع أصحاب المصالح الرئيسيين.

 

 

 

 

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