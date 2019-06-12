بنك العز يكرم العمال المجيدين لتحفيز روح العطاء

مسقط – الرؤية

كرم بنك العز الإسلامي العمال المجيدين وحراس الأمن الذين يعملون في الفرع الرئيسي بالحي التجاري بروي. ويأتي التكريم إيماناً من رؤية بنك العز الإسلامي بضرورة تحفيز كافة العاملين سواء الموظفين أو العاملين أو حراس الأمن بضرورة الإبداع والإنتاج في أداء العمل، الأمر الذي يُؤدي إلى خلق طاقة إيجابية تؤدي بطبيعة الحال إلى بذل روح العطاء وإيجاد بيئة عمل محفزة للإبداع والإنتاج.

ورعى تكريم العمال وحراس الأمن محمد البلوشي مساعد المدير العام الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ببنك العز الإسلامي، وأكد في كلمته أنَّ قسم الموارد البشرية يعمل على توفير بيئة عمل تساعد العاملين على الإبداع والإنتاج ويهدف إلى تقديم تجربة خالصة ومثرية للعملاء تنسجم مع مُعطيات ومتغيّرات العصر، حيث خصّص البنك جلّ استثماراته لتطوير وتنمية الكوادر البشرية واعتماد أحدث التقنيّات، وتتأكد إدارة الموارد البشرية من توفر سياسة توظيف مستقلة ونزيهة وشفافة بهدف اختيار أفراد مُناسبين يستوفون متطلبات البنك على الدوام ويثبتون أنهم مناسبون ثقافيًا عن طريق إظهار الاستقامة والتميز وروح العمل بما يتماشى مع القيم الأساسية لبنك العز الإسلامي: النزاهة والتميز والعمل الجماعي.

ويُعدّ بنك العزّ الإسلامي أحد أوائل البنوك الإسلامية الرائدة على مستوى السلطنة، ويهدف إلى تقديم تجربة خالصة وثرية للعملاء تتلاءم مع معطيات ومتغيّرات العالم المعاصر. وقد خصّص البنك مبلغاً مقدرًا من استثماراته لتطوير وتنمية الكوادر البشرية، واستقطاب أحدث التقنيّات التي تضمن توفير خدمة عملاء استثنائية وسريعة. ويعمل البنك وفقاً لإجراءات تتسّم بالشفافية تكفل تقديم منتجات وحلول شاملة ومبتكرة مستوحاة من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة لتلبي بذلك مختلف احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات التجارية.