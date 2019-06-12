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بنك مسقط وميثاق يوقعان اتفاقية تمويل مع "الموج مسقط"

الأربعاء 12 يونيو 2019 06:06 م بتوقيت مسقط

بنك مسقط وميثاق يوقعان اتفاقية تمويل مع "الموج مسقط"

 

مسقط - الرؤية

احتفل بنك مسقط وميثاق للصيرفة الإسلامية بالتوقيع على اتفاقية تمويل مع الموج مسقط، وجهة السلطنة المثالية لنمط الحياة العصرية والترفيهية، بقيمة 115 مليون ريال عماني، بهدف دمج التسهيلات التمويلية للموج مسقط في اتفاقية واحدة بما يتماشى مع المُتطلبات المالية للمخطط الرئيسي لمشروع الموج مسقط، الذي يعد أول مجمع سياحي متكامل التخطيط ومتعدد الاستخدامات بالسلطنة.

 ووقع على الاتفاقية أسامة بن محمود العبد اللطيف، مساعد مدير عام تمويل المشاريع ببنك مسقط، وأحمد بن عبدالله المسن، القائم بأعمال الرئيس المالي بالموج مسقط، بحضور الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، وناصر بن مسعود الشيباني، الرئيس التنفيذي للموج مسقط، وعدد من مسؤولي المؤسستين.

وقال أسامة بن محمود العبد اللطيف، مساعد مدير عام تمويل المشاريع ببنك مسقط: سعداء بتوقيع الاتفاقية التمويلية مع الموج مسقط لتقديم التسهيلات المصرفية الخاصة بالمشروع. وقدم الشكر والتقدير لإدارة الموج مسقط على هذا التعاون وثقتهم بالخدمات وبالتسهيلات المصرفية التي يقدمها بنك مسقط، معربًا عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة من التعاون في المستقبل بين الطرفين، مشيرًا إلى أنَّ بنك مسقط وميثاق للصيرفة الإسلامية من المؤسسات المالية الرائدة التي تساهم وبشكل كبير في تمويل العديد من المشاريع وفي مختلف المجالات.

ومن جانبه، قال أحمد بن عبدالله المسن، القائم بأعمال الرئيس المالي بالموج مسقط: حقق مشروع الموج مسقط نجاحاً كبيراً عبر مسيرته من خلال ما يتضمنه من وحدات سكنية فاخرة ومرافق ترفيهية وسياحية مُميّزة، والتي تُسهم في تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم الأعمال، حيث إنَّ المراحل القادمة من المشروع ستوفّر المزيد من الفرص الرائعة في مسقط بشكل خاص والسلطنة بشكل عام، لاسيما بوجود المرافق السياحية المختلفة التي سيكون لها دور بارز في زيادة فرص العمل وتحقيق العديد من المنافع الاقتصادية في السلطنة. وسعداء باستمرار بنك مسقط في دعم الموج مسقط خلال هذه المرحلة الهامة لنمو المشروع كوجهة سياحية متكاملة رائدة، فضلاً عن التزامه الدائم للمساهمة في النمو الاقتصادي بالسلطنة.

 

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