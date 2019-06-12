اتفاقية تعاون بين "ثواني" و"أونك" لتطوير منظومة المدفوعات

مسقط – الرؤية

وقعت شركة ثواني اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار ش.م.م (أونك) لتوفير خدمات تسديد الفواتير الشهرية للكهرباء والمياه والاتصالات، كما تشمل الاتفاقية تحصيل الرسوم من بعض المدارس ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، ويمكن تسديد رسوم التأمينات الاجتماعية لهيئة التأمينات الاجتماعية.

وقال المهندس ماجد العامري الرئيس التنفيذي لشركة ثواني: سعينا للتوسع وضم أكبر عدد من مزودي الخدمات ليحظى مستخدمو التطبيق بالفائدة وأن يكون التطبيق مظلة تندرج تحتها منظومة مدفوعات متنوعة. ومن خلال هذه الاتفاقية سيتمكن المستخدمون من التسديد الآلي للفواتير في اليوم والوقت الذي يحددونه مسبقاً مما يؤدي إلى تحديث الفاتورة بشكل مباشر وبدون أي رسوم إضافية. كما أنَّ التعاون مع الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار سيُحقق الكثير من النتائج الإيجابية المرجوة من هذه الاتفاقية كما أنه سيثري ويحسن تجارب المستخدمين والمستفيدين من خدماتها. ويقوم التصور المستقبلي على أن تستفيد شركة ثواني من فروع الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار المنتشرة في جميع أنحاء السلطنة.

وأعرب الدكتور راشد الغيلاني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار عن سعادته بتبني الشركة للحلول والخدمات التي من شأنها تحسين تجربة المستفيدين من خدمات الشركة، كما أن الشركة تدعم المشاريع العمانية التي تقدم حلولا مبتكرة من شأنها تطوير العملية التشغيلية وتوفير الجهد والوقت لكافة الأطراف.

وتأسست شركة ثواني للتقنيات في مارس 2016، كشركة عمانية متخصصة في توفير حلول الدفع الإلكتروني المبتكرة من خلال استخدام الهواتف الذكية وغيرها من القنوات الإلكترونية.