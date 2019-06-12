بالفيديو.. الشرطة الهولندية تبتكر طريقة غريبة لمحاربة المخدرات

ترجمة- رنا عبد الحكيم

في سابقة غريبة من نوعها، قامت الشرطة الهولندية بتوزيع عينات عطر له نفس رائحة أحد أنواع المخدرات على الجمهور، على أمل أن يساعد المواطنين على اكتشاف مختبرات المخدرات والإبلاغ عنها فور المرور بها.

وعلى الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها الشرطة الهولندية لكبح تصنيع المخدرات والاتجار بها، لا تزال هولندا تعتبر عاصمة إنتاج مخدر MDMA في العالم. وبعد أن استنفذوا الطرق التقليدية لمحاربة جريمة المخدرات ،بدأت الشرطة في ابتكار أفكار خارج الصندوق لمحاربة جريمة المخدرات. فابتكروا عطر خاص يحمل اسم XTACY والذي يحتوي على رائحة تشبه رائحة المخدر MDMA المعروف باسم "عقار الإكستاسي". لكن الشرطة لا تقوم ببيع هذا العطر، بل هي توزعه على العامة لتعريفهم برائحة المخدر حتى يتمكنوا من إخطار السلطات بشأنه إذا مروا بمكان ينبعث منه نفس الرائحة.

وقالت المدعية العامة الهولندية أنطوانيت دودينز في بيان "الرائحة هي الطريقة الأكثر أهمية التي يمكن للمواطنين من خلالها التعرف على المعامل التي تقوم بصناعة هذا المخدر". وأضافت "هذا هو السبب في أننا نريد نشر الرائحة في جميع انحاء البلاد حتى يعرف الجميع ما يبحثون عنه".

وأوضحت الشرطة أن العطر ليس للاستعمال الشخصي لذلك فقد قررت أن تقوم برش العطر على بطاقات صغيرة مخصصة لذلك وتوزيعها على الأفراد في الشوارع بدلا من توزيع زجاجات العطور.

ومع الوقت سيتبين ما إذا كانت هذه الفكرة ستساعد الشرطة في اكتشاف مزيد من مختبرات المخدرات أم لا.