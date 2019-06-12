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بالفيديو.. مليونير يستخدم لوحات الإعلانات للبحث عن زوجة

الأربعاء 12 يونيو 2019 04:15 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. مليونير يستخدم لوحات الإعلانات للبحث عن زوجة

 

ترجمة- رنا عبد الحكيم

تصدر مليونير غامض عناوين الأخبار بسبب طريقة بحثه الغريبة عن زوجة جديدة، فقد نشر إعلانات كبيرة على لوحات إعلانية على جانب الطريق في ولاية يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية يطلب فيها من النساء التجمع يوم 7 يونيو، وأسس موقعا إلكترونيا للتسجيل.

وقالت إرين شورتز المسؤولة عن الموقع الإلكتروني لاحد المصادر الصحفية نيابة عن عميلها الثري "أعتقد أن العميل قد بلغ هدفه فقد سجلت 362 امرأة فقط حتى 7 مايو لحضور هذا الحدث الحصري وهو موعد جماعي لمقابلة المليونير الغامض. وقد وصل عدد المشتركات بالآلاف وخاصة بعد التغطية الإعلامية".

وعند الدخول للموقع الإلكتروني الذي يحمل اسم LDSMillionaireMatchmaker.com في إشارة إلى انتماء المليونير دينيا إلى طائفة المرمون- والذي أغلق طلبات التسجيل فيه يوم 31 مايو- يُطلب من المشتركات تعبئة نموذج بقائمة منسدلة تضم عدة أقسام مثل "نوع الجسم" (نحيلة، رياضية، متوسطة..) كما يُطلب أيضا الاجابة عن بعض الأسئلة الدينية مع تحميل صورتين شخصيتين.

الأن وقد تم الانتهاء من عملية التسجيل ستقوم إرين شورتز والمليونير الغامض باستعراض جميع الطلبات واختيار 20 مرشحة يستحقون الحصول على امتياز الذهاب في موعد جماعي خاص مع المليونير العازب في 7 يونيو.

وتدافع إرين عن الفكرة قائلة " لقد جرب هذا الشخص العديد من الطرق المختلفة لمقابلة شريكة حياته ولكنه لم يحالفه الحظ. أنه رجل رائع وهو وسيم، عمره ما بين 30 إلى 45 عاما وموظف سابق في البيت الأبيض “.

ومن المثير للاهتمام، أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها شخص ما اللوحات الإعلانية للبحث عن الحب. في عام 2013 قام رجل أعمال من شيكاغو باستئجار لوحة إعلانية على الطريق السريع للعثور على نساء مستعدين للذهاب معه في موعد غرامي.

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