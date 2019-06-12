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رصد تزايد في سرعة الإعصار المداري في بحر العرب

الأربعاء 12 يونيو 2019 12:54 م بتوقيت مسقط

رصد تزايد في سرعة الإعصار المداري في بحر العرب

 

 

الرؤية - خاص

أظهرت صورة الأقمار الاصطناعية تزايد سرعة الرياح حول الإعصار المداري "فايو" شرق بحر العرب، مع تسجيل سرعات عالية تتراوح ما بين 65 إلى 75 عقدة بمحاذاة الساحل الهندي الغربي، مع تدفقات متفرقة لسحب متوسطة غير ممطرة لأجواء السلطنة.

وقد بدأت الهند في عمليات إجلاء على الساحل الغربي لها إستعدادا لمواجهة الحالة المدارية.

وكانت آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، قد أشارت إلى تحول الحالة المدارية في بحر العرب إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى" (فايو)، بسرعة رياح سطحية حول المركز (65-75 عقدة).

ويتجه شمال إلى شمال غرب بمحاذاة السواحل الغربية الهندية.

كما ذكرت الأرصاد الهندية أن ولاية "جوجارات" تعلن حالة التأهب وتوقع وصول الإعصار غدا الخميس إلى الولاية الهندية.

 

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