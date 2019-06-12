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"الشؤون المالية وموارد الطاقة" يقر عددًا من الخطوات الهادفة لتحقيق الاستدامة المالية

استعراض تأثر السلطنة بالتراجع المتسارع لأسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

الأربعاء 12 يونيو 2019 09:22 ص بتوقيت مسقط

استعراض تأثر السلطنة بالتراجع المتسارع لأسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

مسقط - العمانية

 

عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أمس الاجتماع الرابع لهذا العام 2019م بمبنى وزارة المالية في مسقط برئاسة معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس في اجتماعه مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني والمالية العامة، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، كما اطلع على مستجدات أسعار النفط العالمية واتجاهاتها على المدى المنظور، وكذلك التراجع المتسارع الذي شهدته أسعار النفط منذ منتصف شهر مايو الماضي حتى تاريخه والآثار المترتبة على هبوط سعر النفط.

واستعرض المجلس بعض مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية شهر أبريل 2019م ومنها الإيرادات العامة ومستويات الإنفاق والعجز الفعلي ووسائل تمويل العجز؛ حيث أقرّ عددًا من الخطوات الهادفة الى تحقيق الاستدامة المالية.

وتضمن الاجتماع عرضا مرئيا عن الإجراءات التنفيذية لتطبيق الضريبة الانتقائية، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات الأخرى، وقد اتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

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استعراض تأثر السلطنة بالتراجع المتسارع لأسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

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