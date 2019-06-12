جلالة السلطان يهنئ بوتين ورئيس الفلبين

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية بمناسبة يوم إعلان السيادة ضمّنها جلالة السلطان المعظم أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الروسي الصديق بالمزيد من الرقي والازدهار.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رودريجو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص التهاني وأطيب التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق.