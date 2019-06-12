"إعلامية الشورى" تناقش التقرير النهائي لدراسة "ضوابط الإعلام الجديد"

مسقط - الرؤية

أنهت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء تقريرها حول دراسة الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد في السلطنة، وقررت اللجنة إحالة تقرير الدراسة لمكتب المجلس لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة خلال الشهر الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة برئاسة سعادة علي بن أحمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها النتائج والتوصيات العامة والخاصة والتي من المتوقع أن تساهم في حث الجهات المختصة للقيام بأدوارها الفعلية في ضبط الممارسات المهنية والأخلاقية، والتي خلصت إليها اللجنة بعد جملة من الاجتماعات التي قامت بها إضافة إلى استضافتها للعديد من الجهات المعنية المختصة. وأكّد أعضاء اللجنة على أهميّة الدراسة في إيجاد بيئة تنظيمية لممارسة الإعلام الجديد في السلطنة، والحد من انتشار الشائعات والتجاوزات ضد الأفراد والمؤسسات عبر منصات الإعلام الجديد من خلال تعزيز الحرية المسؤولة لدى الممارسين.

وتضمّنت الدراسة تسليط الضوء على واقع التنظيم المهني والأخلاقي للإعلام الجديد في السلطنة، واستعراض التجارب والقوانين العربية المشابهة لموضوع الدراسة، وكذلك واقع التعامل المهني والأخلاقي للإعلام الجديد من قبل الجهات المختصة منها وزارة الإعلام، وجمعية الصحفيين العمانية، وأصحاب الشبكات والمواقع الإخبارية الإلكترونية، إضافة إلى المختصين بهيئة تقنية المعلومات وعدد من الأكاديميين من جامعة السلطان قابوس.