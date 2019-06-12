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بدء استقبال طلبات نقل القيد الانتخابي.. الأحد المقبل

الأربعاء 12 يونيو 2019 09:19 ص بتوقيت مسقط

بدء استقبال طلبات نقل القيد الانتخابي.. الأحد المقبل

مسقط - الرؤية

 

حددت وزارة الداخلية فترة استقبال طلبات نقل قيد الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 16 يونيو، ولغاية يوم الخميس الموافق 27 من الشهر نفسه.

ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في نقل قيدهم من ولاية إلى أخرى، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات elections.om، على أن تكون بطاقاتهم الشخصية مزودة بنظام التصديق الإلكتروني "PKI"، علما بأنّه لن تقبل أية طلبات ترد بعد الموعد المحدد، أو تقدم بغير الوسيلة المحددة.

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